18 августа вторник
СЕЙЧАС +19°С
usd 72.97
eur 86.47
Тема дняУбийство спортсмена: подробности

Все новости

Все новости

Бросилась под колёса: в Ярославле фура чуть не задавила пенсионерку. Видео

Женщина решила перебежать дорогу на оживленной трассе

286
3Обсудить

Поделиться

Женщина встала и покинула место ДТП

Женщина встала и покинула место ДТП

В Ярославле фура чуть не сбила пенсионерку

В Ярославле фура чуть не сбила пенсионерку. Женщина перебегала оживленную трассу в неположенном месте и неожиданно выскочила перед грузовым автомобилем. Водитель фуры успел уйти от столкновения с бабушкой и резко надавил на тормоза. Видео с места происшествия выложили в соцсети.

Подслушано в Ярославле \ vk.com

От неожиданности пенсионерка упала на асфальт. К женщине подбежали водители других машин, которые стали очевидцами случившегося. Помощь пенсионерке не потребовалась, она самостоятельно встала. А вот водитель фуры из машины выйти не смог. Видимо, отходил от пережитого стресса.

В соцсетях пользователи начали поддерживать водителя и удивляться смелости бабушки.

— Переход есть в 150–200 метрах, видит же, что не успеет, а все равно под грузовик идёт. Хорошо, мужик успел затормозить, — пишет Валентин.

— Там Чурилковское кладбище, туда опаздывала, похоже, — сказал Александр.

В полиции ситуацию тоже прокомментировали.

— Неустановленная женщина произвела столкновение с автомобилем и покинула место ДТП. За рулем фуры находился 43-летний мужчина, он сам вызвал сотрудников Госавтоинспекции, — уточнили в УМВД Ярославской области.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПЯрославль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!