Бросилась под колёса: в Ярославле фура чуть не задавила пенсионерку. Видео

В соцсетях пользователи начали поддерживать водителя и удивляться смелости бабушки.

— Переход есть в 150–200 метрах, видит же, что не успеет, а все равно под грузовик идёт. Хорошо, мужик успел затормозить, — пишет Валентин.

— Там Чурилковское кладбище, туда опаздывала, похоже, — сказал Александр.

В полиции ситуацию тоже прокомментировали.

— Неустановленная женщина произвела столкновение с автомобилем и покинула место ДТП. За рулем фуры находился 43-летний мужчина, он сам вызвал сотрудников Госавтоинспекции, — уточнили в УМВД Ярославской области.