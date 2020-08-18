Бросилась под колёса: в Ярославле фура чуть не задавила пенсионерку. Видео

В Ярославле фура чуть не сбила пенсионерку
В Ярославле фура чуть не сбила пенсионерку. Женщина перебегала оживленную трассу в неположенном месте и неожиданно выскочила перед грузовым автомобилем. Водитель фуры успел уйти от столкновения с бабушкой и резко надавил на тормоза. Видео с места происшествия выложили в соцсети.
Подслушано в Ярославле \ vk.com
От неожиданности пенсионерка упала на асфальт. К женщине подбежали водители других машин, которые стали очевидцами случившегося. Помощь пенсионерке не потребовалась, она самостоятельно встала. А вот водитель фуры из машины выйти не смог. Видимо, отходил от пережитого стресса.
В соцсетях пользователи начали поддерживать водителя и удивляться смелости бабушки.
— Переход есть в 150–200 метрах, видит же, что не успеет, а все равно под грузовик идёт. Хорошо, мужик успел затормозить, — пишет Валентин.
— Там Чурилковское кладбище, туда опаздывала, похоже, — сказал Александр.
В полиции ситуацию тоже прокомментировали.
— Неустановленная женщина произвела столкновение с автомобилем и покинула место ДТП. За рулем фуры находился 43-летний мужчина, он сам вызвал сотрудников Госавтоинспекции, — уточнили в УМВД Ярославской области.