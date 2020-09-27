Пьяный лихач без прав протаранил на иномарке в остановку с людьми. Погибла женщина

Сегодня ночью в селе Василево Угличского района произошло ДТП — 53-летний мужчина на «Фольсквагене» врезался в остановочный комплекс. На остановке в этот момент стояли 43-летний мужчина и 44-летняя женщина. Мужчину медики скорой помощи увезли в больницу, а женщина скончалась на месте ДТП.



— Водитель ранее уже был лишён права управления транспортными средствами, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался, был доставлен в отдел полиции.

