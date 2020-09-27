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«Летели пьяные в хлам»: в Ярославле автомобиль протаранил дорожное ограждение

Водитель уходил от погони

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Автомобиль протаранил дорожное ограждение

Автомобиль протаранил дорожное ограждение

В Ярославле пьяный водитель протаранил дорожное ограждение

Ночью 27 сентября в Ярославле случилось ДТП на выезде из Ярославля. Автомобиль «Фольксваген Поло» влетел в дорожное ограждение.

По словам очевидцев, машина была полна пьяных людей.

— В рубашке родились. Все пьяные в хлам. Водитель вообще удирал от погони, — рассказали очевидцы ДТП.

У машины разбита вся передняя часть

У машины разбита вся передняя часть

По фото с места видно, что рядом с машиной стоят напитки, один из которых похож на бутылку водки, второй — на упаковку сока.

— Сегодня ночью около половины четвёртого на северо-восточной окружной дороге 32-летний водитель, находясь за рулем иномарки, влетел в столб, — рассказали в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области. — Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

Напомним, что вчера случились еще два серьезных ДТП. На дороге в районе Прусовских карьеров врезались друг в друга три машины. А на трассе между Ярославлем и Угличем столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда» — там погибла девочка.

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ДТПпроисшествие
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