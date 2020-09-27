«Летели пьяные в хлам»: в Ярославле автомобиль протаранил дорожное ограждение

В Ярославле пьяный водитель протаранил дорожное ограждение
Ночью 27 сентября в Ярославле случилось ДТП на выезде из Ярославля. Автомобиль «Фольксваген Поло» влетел в дорожное ограждение.
По словам очевидцев, машина была полна пьяных людей.
— В рубашке родились. Все пьяные в хлам. Водитель вообще удирал от погони, — рассказали очевидцы ДТП.
По фото с места видно, что рядом с машиной стоят напитки, один из которых похож на бутылку водки, второй — на упаковку сока.
— Сегодня ночью около половины четвёртого на северо-восточной окружной дороге 32-летний водитель, находясь за рулем иномарки, влетел в столб, — рассказали в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области. — Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.
Напомним, что вчера случились еще два серьезных ДТП. На дороге в районе Прусовских карьеров врезались друг в друга три машины. А на трассе между Ярославлем и Угличем столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда» — там погибла девочка.