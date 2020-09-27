«Летели пьяные в хлам»: в Ярославле автомобиль протаранил дорожное ограждение

По фото с места видно, что рядом с машиной стоят напитки, один из которых похож на бутылку водки, второй — на упаковку сока.



— Сегодня ночью около половины четвёртого на северо-восточной окружной дороге 32-летний водитель, находясь за рулем иномарки, влетел в столб, — рассказали в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области. — Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

