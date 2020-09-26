«Ему было очень больно»: в Ярославле в ДТП пострадал мотоциклист

В воскресенье, 26 сентября, у торгового центра «РИО» на Тутаевском шоссе в Ярославле произошло ДТП с участием 39-летнего мотоциклиста. Авария случилась около 13:55. Что случилось на дороге, пока не совсем понятно.



— По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и произвел наезд на препятствие, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



— Ему было очень больно — болели рука и нога. По предварительным данным, там переломы, — рассказал один из очевидцев, который оказался на месте ДТП. — У пилота была хорошая экипировка. Если бы не она, возможно, травм было бы больше.

