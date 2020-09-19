«Водитель в больнице»: в Ярославле легковушка влетела в отбойник. Видео

На кадрах видно, что весь бампер легкового автомобиля смят. Рядом с искорёженной машиной с сигналками стоят скорые.

— Автомобиль наехал на отбойник. В результате аварии пострадал водитель легковушки, он госпитализирован. Его личность устанавливается, — прокомментировали в УМВД Ярославской области.



Напомним, сегодня в Ярославле произошло другое серьезное ДТП. На Полушкиной роще около 09:00. Водитель такси на большой скорости влетел в столб. В результате аварии мужчина скончался на месте.