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«Водитель в больнице»: в Ярославле легковушка влетела в отбойник. Видео

ДТП произошло на Юбилейном мосту

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К месту ДТП съехались скорые и спасатели&nbsp;

К месту ДТП съехались скорые и спасатели 

В Ярославле на Юбилейном мосту легковушка влетела в отбойник

В Ярославле на Юбилейном мосту легковушка влетела в отбойник. Авария произошла в 17:24, автомобиль ехал в сторону Заволги. Очевидцы случившегося сняли видео через несколько минут после ДТП.

Жесть Ярославль, Свободный Ярославль / vk.com

На кадрах видно, что весь бампер легкового автомобиля смят. Рядом с искорёженной машиной с сигналками стоят скорые.

— Автомобиль наехал на отбойник. В результате аварии пострадал водитель легковушки, он госпитализирован. Его личность устанавливается, — прокомментировали в УМВД Ярославской области.

Напомним, сегодня в Ярославле произошло другое серьезное ДТП. На Полушкиной роще около 09:00. Водитель такси на большой скорости влетел в столб. В результате аварии мужчина скончался на месте.

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