«Умер на месте»: в Ярославле такси влетело в столб. Видео с места ДТП

Пользователи в соцсетях удивляются, как подобное ДТП могло произойти на ровной дороге.

«Странно, повреждения несерьёзные. Может, ему ещё за рулём плохо стало?» — предположил Павел



«Подушка со стороны водителя не сработала», — написала в соцсетях Надежда.