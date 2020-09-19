«Умер на месте»: в Ярославле такси влетело в столб. Видео с места ДТП

В Ярославле легковушка влетела в столб
В Ярославле утром 19 сентября произошло смертельное ДТП. Авария случилась на Полушкиной роще около 09:00. Водитель такси на большой скорости влетел в столб.
Видео: Александр Мирошниченко / vk.com
— В результате аварии 44-летний водитель погиб на месте, — прокомментировали в УМВД Ярославской области.
Пользователи в соцсетях удивляются, как подобное ДТП могло произойти на ровной дороге.
«Странно, повреждения несерьёзные. Может, ему ещё за рулём плохо стало?» — предположил Павел
«Подушка со стороны водителя не сработала», — написала в соцсетях Надежда.
Напомним, вчера рано утром под Ярославлем произошло другое серьезное ДТП. На трассе М-8 в ДТП погиб лось. Вероятно, водитель не заметил сохатого. Сбив его, автомобиль улетел в кювет.