«Квадроцикл летел в воздухе»: в Ярославле пьяный гонщик разгромил забор у ТЮЗа и скрылся. Видео

В Ярославле у ТЮЗа квадроциклист влетел в забор и скрылся по тротуару
Вчера ночью в центре Ярославля мужчина на квадроцикле устроил пьяное ДТП. Гонщик влетел в забор у подземного перехода, перелетел его, встал и скрылся с места происшествия по тротуару.
Момент, как квадроциклист скрывается с места, снял на телефон один из очевидцев случившегося.
Подслушано в Ярославле / vk.com
На кадрах видно, как мужчина вскакивает на квадроцикл и на большой скорости уезжает в сторону «свечки» мимо детского городка. Несколько метров забора при этом валяются на земле. Очевидец ДТП рассказал, что творилось на месте происшествия.
— Я шёл с другой стороны улицы и увидел, как квадроцикл и его водитель уже летят в воздухе. Первым делом я побежал посмотреть, цел ли водитель. Мы с другом подняли его и убедились, что серьезных травм нет. Водитель шатался. Он быстренько сел на свой транспорт и уехал по пешеходной территории к задней стороне ТЮЗа. Забор также был поврежден, очень хорошо, что рядом тогда никого не было и никто не пострадал, а то он спокойно мог бы сбить группу людей, скорость была приличная, — рассказал 76.RU очевидец ДТП Александр.
В полиции уточняют информацию о случившемся.
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