«Квадроцикл летел в воздухе»: в Ярославле пьяный гонщик разгромил забор у ТЮЗа и скрылся. Видео

— Я шёл с другой стороны улицы и увидел, как квадроцикл и его водитель уже летят в воздухе. Первым делом я побежал посмотреть, цел ли водитель. Мы с другом подняли его и убедились, что серьезных травм нет. Водитель шатался. Он быстренько сел на свой транспорт и уехал по пешеходной территории к задней стороне ТЮЗа. Забор также был поврежден, очень хорошо, что рядом тогда никого не было и никто не пострадал, а то он спокойно мог бы сбить группу людей, скорость была приличная, — рассказал 76.RU очевидец ДТП Александр.

В полиции уточняют информацию о случившемся.

Напомним, вчера на улице Гагарина произошло другое ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Опель» и грузовой «Хёндай». От сильного удара грузовик опрокинуло набок, из его кузова по дороге рассыпались стёкла, а на легковушке не осталось живого места. Пассажиры и водитель в «Опеле» оказались заблокированы. В результате столкновения пострадали четыре человека. Сегодня выяснились новые подробности случившегося.