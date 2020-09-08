Люди зажаты в груде металла: на Гагарина в лобовую столкнулись грузовик и легковушка

На улице Гагарина в Ярославле произошло лобовое столкновение грузовой машины и легковушки. Удар был очень сильный: грузовик опрокинуло набок, от легковушки не осталось живого места — смят весь перед, выбито лобовое стекло.

— Улица Гагарина в сторону НПЗ перекрыта, — сообщает с места очевидец аварии. — Фото сделаны практически сразу после столкновения. — Напарник ехал, а вот эти вот его обогнали перед самым мостом, где и случилось ДТП.

Со слов очевидцев, в легковушке зажаты водитель и пассажир. На месте уже работают сотрудники МЧС, вытаскивая людей из груды металла.