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Люди зажаты в груде металла: на Гагарина в лобовую столкнулись грузовик и легковушка

Первые подробности о ДТП в Ярославле

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Лобовое столкновение на улице Гагарина&nbsp;

Лобовое столкновение на улице Гагарина 

На улице Гагарина в Ярославле произошло лобовое столкновение грузовой машины и легковушки. Удар был очень сильный: грузовик опрокинуло набок, от легковушки не осталось живого места — смят весь перед, выбито лобовое стекло.

— Улица Гагарина в сторону НПЗ перекрыта, — сообщает с места очевидец аварии. — Фото сделаны практически сразу после столкновения. — Напарник ехал, а вот эти вот его обогнали перед самым мостом, где и случилось ДТП.

Со слов очевидцев, в легковушке зажаты водитель и пассажир. На месте уже работают сотрудники МЧС, вытаскивая людей из груды металла.

На месте три машины скорых, сообщается о троих пострадавших.

Водитель и пассажир оказались зажаты в легковушке

Водитель и пассажир оказались зажаты в легковушке

Грузовик вёз стекло&nbsp;

Грузовик вёз стекло 

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