Из авто вытаскивали спасатели: в ДТП с грузовиком на Гагарина пострадали четыре человека

Стали известны новые подробности крупного ДТП на улице Гагарина, оно случилось 8 сентября около 11:30. В лобовую столкнулись «Опель» и грузовой «Хёндай». От сильного удара грузовик опрокинуло набок, из его кузова по дороге рассыпались стёкла, а на легковушке не осталось живого места. Пассажиры и водитель в «Опеле» оказались заблокированы. Эта авария надолго заблокировала проезд по улице.

— В салоне легковой машины оказались заблокированы водитель и два пассажира, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля. — Пострадавшие были деблокированы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, их на жёстких носилках отнесли в автомобили скорой помощи.

