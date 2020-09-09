Из авто вытаскивали спасатели: в ДТП с грузовиком на Гагарина пострадали четыре человека

В Ярославле в ДТП с грузовиком на Гагарина пострадали четыре человека
Стали известны новые подробности крупного ДТП на улице Гагарина, оно случилось 8 сентября около 11:30. В лобовую столкнулись «Опель» и грузовой «Хёндай». От сильного удара грузовик опрокинуло набок, из его кузова по дороге рассыпались стёкла, а на легковушке не осталось живого места. Пассажиры и водитель в «Опеле» оказались заблокированы. Эта авария надолго заблокировала проезд по улице.
— В салоне легковой машины оказались заблокированы водитель и два пассажира, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля. — Пострадавшие были деблокированы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, их на жёстких носилках отнесли в автомобили скорой помощи.
Стало известно, что в аварии пострадал четыре человека: оба водителя и два пассажира легкового автомобиля.
— 44-летний водитель «Опеля» и 54-летний пассажир легковой машины госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 41-летний водитель «Хёндай» и 34-летний пассажир «Опеля» отправлены на лечение домой.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.