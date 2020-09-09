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Из авто вытаскивали спасатели: в ДТП с грузовиком на Гагарина пострадали четыре человека

Новые подробности о крупной аварии между «Опель» и «Хёндай». Фото с места

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Люди оказались заблокированы в легковом автомобиле

Люди оказались заблокированы в легковом автомобиле

В Ярославле в ДТП с грузовиком на Гагарина пострадали четыре человека

Стали известны новые подробности крупного ДТП на улице Гагарина, оно случилось 8 сентября около 11:30. В лобовую столкнулись «Опель» и грузовой «Хёндай». От сильного удара грузовик опрокинуло набок, из его кузова по дороге рассыпались стёкла, а на легковушке не осталось живого места. Пассажиры и водитель в «Опеле» оказались заблокированы. Эта авария надолго заблокировала проезд по улице.

— В салоне легковой машины оказались заблокированы водитель и два пассажира, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля. — Пострадавшие были деблокированы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, их на жёстких носилках отнесли в автомобили скорой помощи.

От удара грузовик опрокинуло

От удара грузовик опрокинуло

Стало известно, что в аварии пострадал четыре человека: оба водителя и два пассажира легкового автомобиля.

— 44-летний водитель «Опеля» и 54-летний пассажир легковой машины госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 41-летний водитель «Хёндай» и 34-летний пассажир «Опеля» отправлены на лечение домой.

Людей освобождали из авто спасатели

Людей освобождали из авто спасатели

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В аварии пострадали четыре человека

В аварии пострадали четыре человека

Пострадавших передали медикам

Пострадавших передали медикам

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ДТП
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