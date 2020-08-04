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Из-за потопа в Ярославле коммунальщики отключили воду в детском саду. Видео с места ЧП

Дежурный диспетчер «Ярославльводоканала» рассказал об устранении аварии

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Коммунальщики устраняют последствия аварии на сетях

Коммунальщики устраняют последствия аварии на сетях

Из-за потопа в Ярославле отключили воду в детском саду. Видео с места ЧП

В Дзержинском районе Ярославля вчера из-под земли забила вода. Произошло это во дворе между девятиэтажкой по адресу улица Колесовой, 66 и детским садом № 130.

— «Родник» забил прямо из-под земли, — рассказали местные жители. — Водой залило весь двор.

Видео: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Выяснилось, что утечка произошла из трубы, по которой идёт холодное водоснабжение.

— Чтобы остановить поток воды, пришлось отключить холодную воду в детском саду, — сообщил дежурный диспетчер «Ярославльводоканала». — Туда приехала автоцистерна с холодной водой. Утечку устраняем.

Это ещё что. Недавно в Ярославле забил «гейзер» с горячей водой. Он был настолько мощный, что струя кипятка с кирпичом разбила окно на четвёртом этаже жилого дома.

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коммунальная аварияпроисшествияЖКХ
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