Из-за потопа в Ярославле коммунальщики отключили воду в детском саду. Видео с места ЧП

Из-за потопа в Ярославле отключили воду в детском саду. Видео с места ЧП
В Дзержинском районе Ярославля вчера из-под земли забила вода. Произошло это во дворе между девятиэтажкой по адресу улица Колесовой, 66 и детским садом
— «Родник» забил прямо из-под земли, — рассказали местные жители. — Водой залило весь двор.
Видео: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
Выяснилось, что утечка произошла из трубы, по которой идёт холодное водоснабжение.
— Чтобы остановить поток воды, пришлось отключить холодную воду в детском саду, — сообщил дежурный диспетчер «Ярославльводоканала». — Туда приехала автоцистерна с холодной водой. Утечку устраняем.
Это ещё что. Недавно в Ярославле забил «гейзер» с горячей водой. Он был настолько мощный, что струя кипятка с кирпичом разбила окно на четвёртом этаже жилого дома.