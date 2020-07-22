«Кирпич пролетел у головы»: гейзер горячей воды выбил окна в квартире инвалида

Влетевший камень мужчина сохранил, держит его на подоконнике, охотно демонстрирует, как тот пролетал, и с улыбкой говорит: «Не убило, значит, всё хорошо!»

В ТГК-2 пошли навстречу пострадавшему — сегодня в квартиру пришли мастера, чтобы поменять стёкла, обещают всё доделать до вечера.



— Мне вот стёкла вставят, и дай бог, — перекрестился пенсионер. — У меня и претензий нет.



Местные жители говорят, что раскапывают трубы в их дворе раз в несколько лет.

