«Кирпич пролетел у головы»: гейзер горячей воды выбил окна в квартире инвалида

На проезде Шавырина в Ярославле 21 июля из труб, раскопанных во дворе дома № 25, забил гейзер с горячей водой. Струя ударила в соседний дом — прямо в стены и окна. Долетало до окон четвёртого этажа.
— Я была дома, и вдруг квартира наполнилась паром, — говорит жительница дома. — Напугалась, не поняла, что это, на всякий случай сразу на кухню побежала — вдруг на плите что оставила. Только выглянув в окно, поняла, что это трубу разорвало.
Вода хлестала минут 30. Местные жители говорят — повезло, что был не кипяток (трубу разорвало во время опрессовки, когда температура воды небольшая). Напор разбил стёкла в подъезде и выбил окно в квартире пенсионера-инвалида (у мужчины нет ноги, он передвигается на коляске).
Видео: Елена Вахрушева, Подслушано в Ярославле / Vk.com
— Я сидел, смотрел телевизор, вдруг как начало хлестать! Как из бочки, даже не как из ведра, как из бочки, — рассказал Олег Нови-Окли. — Думаю, дай-ка подъеду. И тут бух! Прямо рядом с моей головой пролетает камень. Я его потом взвесил — кило двести. Он долетел до противоположной стены комнаты, представляете! Мог бы убить. Я безногий, клюшкой форточки закрываю, но не запираю. И мне всё в комнату! Я потом полведра воды с пола насобирал. Детям говорю: «Буря здесь была!». Они мне не поверили. Потом соседи снизу пришли, думаю: «Ну, затопил!». Вот они и рассказали, что это теплотрассу прорвало.
Влетевший камень мужчина сохранил, держит его на подоконнике, охотно демонстрирует, как тот пролетал, и с улыбкой говорит: «Не убило, значит, всё хорошо!»
В ТГК-2 пошли навстречу пострадавшему — сегодня в квартиру пришли мастера, чтобы поменять стёкла, обещают всё доделать до вечера.
— Мне вот стёкла вставят, и дай бог, — перекрестился пенсионер. — У меня и претензий нет.
Местные жители говорят, что раскапывают трубы в их дворе раз в несколько лет.
— Всё копают и копают, а мы страдаем и страдаем, — говорит Олег Нови-Окли. — Сейчас говорят, что трубы будут ставить другие. В прошлые разы очень тонкие трубы устанавливали, их за несколько лет все разъедало.