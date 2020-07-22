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Тема дняГейзер выбил окна в квартире инвалида. Видео

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«Кирпич пролетел у головы»: гейзер горячей воды выбил окна в квартире инвалида

Подробности коммунального ЧП в Дзержинском районе Ярославля

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В окно инвалида струёй воды закинуло огромный камень

В окно инвалида струёй воды закинуло огромный камень

На проезде Шавырина в Ярославле 21 июля из труб, раскопанных во дворе дома № 25, забил гейзер с горячей водой. Струя ударила в соседний дом — прямо в стены и окна. Долетало до окон четвёртого этажа.

— Я была дома, и вдруг квартира наполнилась паром, — говорит жительница дома. — Напугалась, не поняла, что это, на всякий случай сразу на кухню побежала — вдруг на плите что оставила. Только выглянув в окно, поняла, что это трубу разорвало.

Гейзер разбил окна в подъезде

Гейзер разбил окна в подъезде

Вода хлестала минут 30. Местные жители говорят — повезло, что был не кипяток (трубу разорвало во время опрессовки, когда температура воды небольшая). Напор разбил стёкла в подъезде и выбил окно в квартире пенсионера-инвалида (у мужчины нет ноги, он передвигается на коляске).

Видео: Елена Вахрушева, Подслушано в Ярославле / Vk.com

— Я сидел, смотрел телевизор, вдруг как начало хлестать! Как из бочки, даже не как из ведра, как из бочки, — рассказал Олег Нови-Окли. — Думаю, дай-ка подъеду. И тут бух! Прямо рядом с моей головой пролетает камень. Я его потом взвесил — кило двести. Он долетел до противоположной стены комнаты, представляете! Мог бы убить. Я безногий, клюшкой форточки закрываю, но не запираю. И мне всё в комнату! Я потом полведра воды с пола насобирал. Детям говорю: «Буря здесь была!». Они мне не поверили. Потом соседи снизу пришли, думаю: «Ну, затопил!». Вот они и рассказали, что это теплотрассу прорвало.

От ТГК-2 пришли мастера, чтобы вставить стёкла в окне пенсионера

От ТГК-2 пришли мастера, чтобы вставить стёкла в окне пенсионера

Влетевший камень мужчина сохранил, держит его на подоконнике, охотно демонстрирует, как тот пролетал, и с улыбкой говорит: «Не убило, значит, всё хорошо!»

В ТГК-2 пошли навстречу пострадавшему — сегодня в квартиру пришли мастера, чтобы поменять стёкла, обещают всё доделать до вечера.

— Мне вот стёкла вставят, и дай бог, — перекрестился пенсионер. — У меня и претензий нет.

Местные жители говорят, что раскапывают трубы в их дворе раз в несколько лет.

— Всё копают и копают, а мы страдаем и страдаем, — говорит Олег Нови-Окли. — Сейчас говорят, что трубы будут ставить другие. В прошлые разы очень тонкие трубы устанавливали, их за несколько лет все разъедало.

Сейчас во дворе продолжаются работы

Сейчас во дворе продолжаются работы

Вода хлестала до четвёртого этажа

Вода хлестала до четвёртого этажа

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