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Тема дняСтрашное ДТП с фурой на Юбилейном мосту

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Происшествия

Машина стала неуправляемой: под Ярославлем водитель КАМАЗа умер за рулём

Мужчина успел свернуть, чтобы предотвратить столкновение с другими автомобилями

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Водителю КАМАЗа стало плохо за рулём

Водителю КАМАЗа стало плохо за рулём

Под Ярославлем прямо за рулём умер пожилой водитель КАМАЗа. Происшествие случилось днём 31 июля недалеко от границы Заволжского района Ярославля и Ярославского района. Машина повела себя странно, чем и привлекла внимание проезжавших мимо водителей. Грузовик съехал с дороги, прокатился несколько метров по полю и только после этого остановился в густой траве. Когда открыли кабину, водитель был без сознания.

— Когда приехала скорая, он был уже мёртв. Возможно, что-то с сердцем, — говорят очевидцы происшествия.

Когда приехала скорая, водитель грузовика уже был мёртв

Когда приехала скорая, водитель грузовика уже был мёртв

Люди предположили, что мужчине стало плохо и он из последних сил свернул на обочину, тем самым избежав столкновения с другими машинами. По предварительным данным, скончавшемуся водителю было 62 года.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Напомним, 31 июля на Юбилейном мосту перевернулась фура.

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происшествиеумер водитель
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