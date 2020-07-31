Машина стала неуправляемой: под Ярославлем водитель КАМАЗа умер за рулём

Под Ярославлем прямо за рулём умер пожилой водитель КАМАЗа. Происшествие случилось днём 31 июля недалеко от границы Заволжского района Ярославля и Ярославского района. Машина повела себя странно, чем и привлекла внимание проезжавших мимо водителей. Грузовик съехал с дороги, прокатился несколько метров по полю и только после этого остановился в густой траве. Когда открыли кабину, водитель был без сознания.



— Когда приехала скорая, он был уже мёртв. Возможно, что-то с сердцем, — говорят очевидцы происшествия.