В Ярославле легковушка сбила 70-летнего велосипедиста. В каком он состоянии

В Ярославле утром 27 июля легковушка сбила велосипедиста. ДТП случилось на перекрестке проспекта Машиностроителей и Сахарова. Известно, что на велосипеде ехал 70-летний мужчина. От удара легковушке разбило лобовое стекло.



Мы узнали в полиции, в каком состоянии велосипедист. К счастью, мужчина отделался парой ссадин.

— Никто из участников аварии никого не винит. Медицинская помощь не потребовалась, — уточнили в УМВД Ярославской области.

Напомним, вчера утром смертельное ДТП случилось на проспекте Фрунзе. Около семи часов утра здесь сбили человека. Пешеход скончался на месте.

