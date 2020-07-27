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В Ярославле легковушка сбила 70-летнего велосипедиста. В каком он состоянии

Авария произошла на проспекте Машиностроителей

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К счастью, авария обошлась без жертв&nbsp;

К счастью, авария обошлась без жертв 

В Ярославле утром 27 июля легковушка сбила велосипедиста. ДТП случилось на перекрестке проспекта Машиностроителей и Сахарова. Известно, что на велосипеде ехал 70-летний мужчина. От удара легковушке разбило лобовое стекло.

Мы узнали в полиции, в каком состоянии велосипедист. К счастью, мужчина отделался парой ссадин.

— Никто из участников аварии никого не винит. Медицинская помощь не потребовалась, — уточнили в УМВД Ярославской области.

Напомним, вчера утром смертельное ДТП случилось на проспекте Фрунзе. Около семи часов утра здесь сбили человека. Пешеход скончался на месте.

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ДТПЯрославльавария
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