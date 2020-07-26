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Происшествия

На проспекте Фрунзе в Ярославле насмерть сбили пешехода

Первые подробности от очевидцев

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Медики уже не успели спасти человека

Медики уже не успели спасти человека

Сегодня утром смертельное ДТП случилось на проспекте Фрунзе. Около семи часов утра здесь сбили человека. Пешеход скончался на месте.

Фото выложили в группе «Ярославль LIVE». В комментариях развернулись споры, кто виноват в таких ДТП — гонщики-водители или пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах?
Пока склоняются к версии, что пешеход полез через забор, чтобы перейти проезжую часть.

— Там нет перехода, — уточнил в комментариях к посту местный житель Александр Лукьянов.

Официальной информации пока нет, опубликуем ее, как только появится.

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ДТП
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