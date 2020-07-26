На проспекте Фрунзе в Ярославле насмерть сбили пешехода

Сегодня утром смертельное ДТП случилось на проспекте Фрунзе. Около семи часов утра здесь сбили человека. Пешеход скончался на месте.
Фото выложили в группе «Ярославль LIVE». В комментариях развернулись споры, кто виноват в таких ДТП — гонщики-водители или пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах?
Пока склоняются к версии, что пешеход полез через забор, чтобы перейти проезжую часть.
— Там нет перехода, — уточнил в комментариях к посту местный житель Александр Лукьянов.
Официальной информации пока нет, опубликуем ее, как только появится.