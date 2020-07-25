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«Газель устроила месиво»: в тройном ДТП в Ярославле пострадали 5 человек. Видео

Очевидцы ДТП сообщают о погибших

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Авария произошла около 11:50&nbsp;

Авария произошла около 11:50 

На Ленинградском проспекте в Ярославле 25 июля около 11:50 утра произошла страшная авария. На дороге столкнулись «Газель», «Лада Гранта» и «Ниссан».

— В результате столкновения пострадали 5 человек, в том числе несовершеннолетний. Информации о погибших пока нет, — сообщили в полиции Ярославской области.

Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com, Сергей Кузнецов / vk.com

Очевидцы ДТП говорят о том, что в результате аварии один из пострадавших скончался.

— Знакомый свидетель говорит, что «Газель» вылезла и устроила замес, — пишут в сосцсетях.

Мы следим за развитием событий.

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ДТПЯрославльавария
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