«Газель устроила месиво»: в тройном ДТП в Ярославле пострадали 5 человек. Видео

На Ленинградском проспекте в Ярославле 25 июля около 11:50 утра произошла страшная авария. На дороге столкнулись «Газель», «Лада Гранта» и «Ниссан».
— В результате столкновения пострадали 5 человек, в том числе несовершеннолетний. Информации о погибших пока нет, — сообщили в полиции Ярославской области.
Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com, Сергей Кузнецов / vk.com
Очевидцы ДТП говорят о том, что в результате аварии один из пострадавших скончался.
— Знакомый свидетель говорит, что «Газель» вылезла и устроила замес, — пишут в сосцсетях.
Мы следим за развитием событий.