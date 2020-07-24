24 июля пятница
СЕЙЧАС +12°С
usd 70.96
eur 82.19
СрочноВторая волна коронавируса: как к ней готовятся

Все новости

Все новости
Происшествия

«Дать бы леща по-отечески»: в Ярославле в ДТП попал ребёнок на самокате

Всё произошло во дворе элитного жилого комплекса

282
Обсудить

Поделиться

Чудом мальчишка остался цел

Чудом мальчишка остался цел

В Ярославле произошло ДТП с участием ребёнка. Десятки соседей стали свидетелями того, как мальчика на самокате чуть не переехал легковой автомобиль во дворе элитного жилого комплекса. Судя по кадрам, паренька немного задело, и, по словам родителей, у ребёнка ушиб и легкий испуг. К счастью, серьезно мальчишка не пострадал. Мы обратились к специалистам за разъяснением, кто же не прав в такой ситуации?

Видео: чат жильцов ЖК «Белый город»

— Знака «Жилая зона» в поле зрения нет, но всё на это указывает, — говорит активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Значит, водитель должен двигаться со скоростью не выше 20 километров в час. Произошло ДТП, а значит, водитель обязан был его зафиксировать. Судя по последним секундам, он уезжает с места, что грозит ему лишением права управления либо административным арестом до 15 суток. Пешеходы в жилой зоне имеют право передвигаться по тротуарам и по всей ширине проезжей части. Но пацану бы дать леща по-отечески. Жизнь у него одна, а машин вокруг много.

Тем временем в ГИБДД считают, что разобраться в последствиях случившегося не так и просто, как полагает общественник.

— Для определения вины нужно проводить административное расследование, — заявили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что в начале июля также чуть не пострадал ребёнок еще в одном ДТП. Тогда в Заволжском районе столкнулись «Мицубиси-Лансер» и «Лифан Х-60».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПдетипроисшествие
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!