«Дать бы леща по-отечески»: в Ярославле в ДТП попал ребёнок на самокате

Тем временем в ГИБДД считают, что разобраться в последствиях случившегося не так и просто, как полагает общественник.



— Для определения вины нужно проводить административное расследование, — заявили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что в начале июля также чуть не пострадал ребёнок еще в одном ДТП. Тогда в Заволжском районе столкнулись «Мицубиси-Лансер» и «Лифан Х-60».