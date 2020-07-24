«Дать бы леща по-отечески»: в Ярославле в ДТП попал ребёнок на самокате

В Ярославле произошло ДТП с участием ребёнка. Десятки соседей стали свидетелями того, как мальчика на самокате чуть не переехал легковой автомобиль во дворе элитного жилого комплекса. Судя по кадрам, паренька немного задело, и, по словам родителей, у ребёнка ушиб и легкий испуг. К счастью, серьезно мальчишка не пострадал. Мы обратились к специалистам за разъяснением, кто же не прав в такой ситуации?
Видео: чат жильцов ЖК «Белый город»
— Знака «Жилая зона» в поле зрения нет, но всё на это указывает, — говорит активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Значит, водитель должен двигаться со скоростью не выше 20 километров в час. Произошло ДТП, а значит, водитель обязан был его зафиксировать. Судя по последним секундам, он уезжает с места, что грозит ему лишением права управления либо административным арестом до 15 суток. Пешеходы в жилой зоне имеют право передвигаться по тротуарам и по всей ширине проезжей части. Но пацану бы дать леща по-отечески. Жизнь у него одна, а машин вокруг много.
Тем временем в ГИБДД считают, что разобраться в последствиях случившегося не так и просто, как полагает общественник.
— Для определения вины нужно проводить административное расследование, — заявили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
Напомним, что в начале июля также чуть не пострадал ребёнок еще в одном ДТП. Тогда в Заволжском районе столкнулись «Мицубиси-Лансер» и «Лифан Х-60».