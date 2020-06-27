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Поиски пропавшей в Ярославской области супружеской пары прекращены

Мужа с женой обнаружили в Некрасовском районе

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Муж и жена найдены живыми

Муж и жена найдены живыми

Поиски пропавшей в Ярославской области супружеской пары из Ярославля прекращены. Мужа с женой обнаружили вечером 26 июня в Некрасовском районе.

— Мужчина и женщина были обнаружены живыми. В ближайшее время супруги будут опрошены следователем, чтобы установить все обстоятельств их исчезновения, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, супруги уехали из дома в Ярославле ещё 15 июня на рыбалку в Некрасовский район. На связь с родными выходили последний раз 16 июня. Предупредили, что задержатся на несколько дней. После этого их телефоны стали недоступны. И в названную ими дату они так и не вернулись домой.

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