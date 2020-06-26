Уехали на рыбалку и пропали: в Ярославской области ищут исчезнувших супругов

— Следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения супружеской пары, — прокомментировали в СКР по Ярославской области.



Приметы пропавших: мужчине на вид 50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, вьющиеся; женщине на вид 50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы рыжие, крашенные в светлый тон.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении супругов, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02 или 8 (4852) 73–02–02 либо в Следственный комитет по телефону 8 962 209–00–08.

