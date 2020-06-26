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Уехали на рыбалку и пропали: в Ярославской области ищут исчезнувших супругов

Пара не выходит на связь с родными уже 10 дней

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Супруги уехали отдыхать ещё 15 июня и до сих пор не выходят на связь

Супруги уехали отдыхать ещё 15 июня и до сих пор не выходят на связь

В Ярославле таинственно пропала супружеская пара. 48-летний Юрий Ханецкий и 49-летняя Юлия Радостина 15 июня уехали из дома в Ленинском районе Ярославля в Некрасовский район. Родным они сказали, что едут на рыбалку на реку Солоницу. Сказали, что могут задержаться на природе до 22 июня и предупредили, что может сесть телефон. Связь с парой действительно прервалась. С последнего звонка родным 16 июня они больше не выходили на связь.

Сейчас поисками супругов занимаются полиция, Следственный комитет и волонтеры.

— Следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения супружеской пары, — прокомментировали в СКР по Ярославской области.

Приметы пропавших: мужчине на вид 50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, вьющиеся; женщине на вид 50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы рыжие, крашенные в светлый тон.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении супругов, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02 или 8 (4852) 73–02–02 либо в Следственный комитет по телефону 8 962 209–00–08.

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