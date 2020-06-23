Напавший на скорую помощь мужчина с «корочками» объяснил, зачем это сделал

Кстати, как стало известно, что перед лицами медиков он размахивал муляжом — никакого отношения к спецслужбам он не имеет. Полицейским он пояснил, что в обложке для удостоверений у него было водительские права.



Теперь нападавшему на станцию скорой помощи грозит административный штраф за мелкое хулиганство. Он свою вину полностью признал, с протоколом согласен.



Напомним, инцидент произошёл накануне ночью на улице Лисицына. Мужчина, который за пару часов до этого вызывал на дом бригаду медиков, ворвался на станцию скорой помощи и стал угрожать сотрудникам диспетчерской и медикам.

