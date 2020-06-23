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Напавший на скорую помощь мужчина с «корочками» объяснил, зачем это сделал

В полиции рассказали, что ему грозит за этот поступок

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Инцидент попал в камеру наблюдения на станции скорой помощи

Инцидент попал в камеру наблюдения на станции скорой помощи

Полицейские разобрались в деле о ночном нападении на центральную станцию скорой помощи в Ярославле. Мужчину, который кричал на медиков, размахивая какими-то «корочками», привлекли к ответственности.

— Сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий по факту инцидента в помещении диспетчерской станции скорой медицинской помощи установили неработающего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 40-летнего жителя Заволжского района, — сообщили в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области. — Установлено, что мужчина выражался грубой нецензурной бранью, мешал работе медиков. Пояснил, что таким образом высказывал недовольство их работой, при этом демонстрировал «корочки».

Видео: станция скорой помощи

Кстати, как стало известно, что перед лицами медиков он размахивал муляжом — никакого отношения к спецслужбам он не имеет. Полицейским он пояснил, что в обложке для удостоверений у него было водительские права.


Теперь нападавшему на станцию скорой помощи грозит административный штраф за мелкое хулиганство. Он свою вину полностью признал, с протоколом согласен.

Напомним, инцидент произошёл накануне ночью на улице Лисицына. Мужчина, который за пару часов до этого вызывал на дом бригаду медиков, ворвался на станцию скорой помощи и стал угрожать сотрудникам диспетчерской и медикам.

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происшествияскорая помощь
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