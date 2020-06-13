Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, записал двухминутное обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. Запись опубликована в пятницу на YouTube-канале «Гражданин поэт».



Ефремов заявил, что окажет семье погибшего помощь, если те будут готовы ее принять. И сказал, что не будет отмазываться от последствий.

— Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать. Да и сейчас не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят, — говорит Михаил Ефремов. — Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения. От моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить.