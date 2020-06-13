Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, записал двухминутное обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. Запись опубликована в пятницу на YouTube-канале «Гражданин поэт».
Ефремов заявил, что окажет семье погибшего помощь, если те будут готовы ее принять. И сказал, что не будет отмазываться от последствий.
— Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать. Да и сейчас не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят, — говорит Михаил Ефремов. — Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения. От моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить.
«Многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду».
Михаил Ефремов
— Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока, — продолжил актер. — Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никого Ефремова. Предал я всех. Простите меня, пожалуйста. Больше сказать нечего.
Большинство комментаторов под видео выказали поддержку актеру и соболезнования семье погибшего.
Напомним, что сама авария произошла на Смоленской площади поздно вечером 8 июня: джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. От многочисленных травм мужчина скончался в больнице.
Позже в крови актёра обнаружили следы наркотиков. Из-за них возбудили второе уголовное дело. Суд уже отправил Ефремова под домашний арест.