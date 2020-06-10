В Ярославле в Волгу попали нефтепродукты. Грязное пятно на воде 9 июня обнаружили у Октябрьского моста. Площадь разлива составила около 100 квадратных метров. По данным МЧС, нефтепродукты вылились из ливневого коллектора.



— При поиске источника загрязнения сотрудники ДГХ проверили все прилегающие канализационные приёмные люки, в них следов нефтепродукта не обнаружено. Образцы разлива взяты на лабораторные исследования. Во избежание распространения пятна были установлены боновые заграждения, — сообщил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ярославля Алексей Чикалёв.

