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В Ярославле на Волге появилось масляное пятно

В Ярославле на Волге появилось масляное пятно

В Ярославле в Волгу попали нефтепродукты. Грязное пятно на воде 9 июня обнаружили у Октябрьского моста. Площадь разлива составила около 100 квадратных метров. По данным МЧС, нефтепродукты вылились из ливневого коллектора.

— При поиске источника загрязнения сотрудники ДГХ проверили все прилегающие канализационные приёмные люки, в них следов нефтепродукта не обнаружено. Образцы разлива взяты на лабораторные исследования. Во избежание распространения пятна были установлены боновые заграждения, — сообщил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ярославля Алексей Чикалёв.

Место разлива огородили&nbsp;

Место разлива огородили 

Сейчас ведётся мониторинг данной ситуации.

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нефтяное пятно в Волге
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