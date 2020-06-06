В Ярославской области участились случаи ДТП с лосями. 4 июня около 18:40 у села Григорьевского в Ярославском районе ВАЗ-2111 врезался в выскочившего на дорогу сохатого. От удара лося буквально разорвало на части.



— Проезжали мимо. Это жесть! — написала в соцсетях Елена Дмитриева.



Легковушку сильно помяло. Внутри находился 29-летний водитель и двое детей. Мужчина и 15-летняя девочка получили травмы.



Пострадала еще одна машина.



— От удара животное отбросило в двигающийся во встречном направлении автомобиль «Лада Веста», под управлением 40-летнего мужчины. К счастью, он не пострадал, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.