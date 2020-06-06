В Ярославской области участились случаи ДТП с лосями. 4 июня около 18:40 у села Григорьевского в Ярославском районе ВАЗ-2111 врезался в выскочившего на дорогу сохатого. От удара лося буквально разорвало на части.
— Проезжали мимо. Это жесть! — написала в соцсетях Елена Дмитриева.
Легковушку сильно помяло. Внутри находился 29-летний водитель и двое детей. Мужчина и 15-летняя девочка получили травмы.
Пострадала еще одна машина.
— От удара животное отбросило в двигающийся во встречном направлении автомобиль «Лада Веста», под управлением 40-летнего мужчины. К счастью, он не пострадал, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Видео: Автопортал 76.RU / vk.com
Еще одна авария с лосём произошла 6 июня в Ярославле на Ленинградском проспекте, недалеко от ТЦ «Омега». Здесь лось тоже выбежал на проезжую часть. В него врезалась легковушка. У машины от удара треснуло лобовое стекло, помят бампер. Водитель серьёзно не пострадал. По словам очевидцев, лося ранило, но он убежал в сторону Парижской коммуны.
Напомним, за сбитого лося водителю могут выписать штраф. О появлении диких животных в населенных пунктах следует сообщать специалистам в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по телефону горячих линий — (4852) 78–61–62, 40–19–15, 40–02–30, 8 920 142–30–66, либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.