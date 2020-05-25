В Ярославле на жену ярославского тренера Михаила Чернова в магазине напал мужчина. Инцидент произошел около 14 часов 23 мая в «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. Причиной нападения стало то, что женщина в торговом зале на несколько минут опустила маску с лица.
— Она, разговаривая со мной по телефону, мы обсуждали, что из стройматериалов нужно купить. В этот момент, чтобы было удобно разговаривать, она сдвинула маску с лица на подбородок. Мужчина сделал ей замечание. Она попросила его не вмешиваться. Он начал её оскорблять, толкнул, схватил за горло, пытался вырвать телефон, — рассказал Михаил Чернов.
По словам мужчины, буйный покупатель успел повздорить с ещё несколькими посетителями магазина и охраной, а потом спокойно расплатился на кассе и ушел. Михаил говорит, что они с супругой уже написали заявление в полицию и надеются, что мужчину, распускавшего руки, найдут и накажут.
Между тем ситуацию прокомментировали в самом магазине.
— Действительно, 23 мая в нашем магазине произошел инцидент между двумя клиентами на кассе. Сотрудники нашей охраны сразу же предприняли необходимые меры по урегулированию ситуации, а также была вызвана полиция. Мы активно сотрудничаем с представителями полиции, предоставляя всю необходимую информацию и до окончания разбирательства мы воздержимся от более детальных комментариев, — пояснили в пресс-службе «Леруа Мерлен».
Мы также обратились за комментариями в УМВД России по Ярославской области. Ответ пока ждём.
Напомним, в Ярославской области с 16 мая ввели обязательный масочный режим. По правилам все жители региона должны в транспорте, магазинах, организациях и других общественных местах носить маски. Нарушителей ждет штраф — от 1 до 30 тысяч рублей.