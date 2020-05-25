По словам мужчины, буйный покупатель успел повздорить с ещё несколькими посетителями магазина и охраной, а потом спокойно расплатился на кассе и ушел. Михаил говорит, что они с супругой уже написали заявление в полицию и надеются, что мужчину, распускавшего руки, найдут и накажут.



Между тем ситуацию прокомментировали в самом магазине.



— Действительно, 23 мая в нашем магазине произошел инцидент между двумя клиентами на кассе. Сотрудники нашей охраны сразу же предприняли необходимые меры по урегулированию ситуации, а также была вызвана полиция. Мы активно сотрудничаем с представителями полиции, предоставляя всю необходимую информацию и до окончания разбирательства мы воздержимся от более детальных комментариев, — пояснили в пресс-службе «Леруа Мерлен».



Мы также обратились за комментариями в УМВД России по Ярославской области. Ответ пока ждём.



Напомним, в Ярославской области с 16 мая ввели обязательный масочный режим. По правилам все жители региона должны в транспорте, магазинах, организациях и других общественных местах носить маски. Нарушителей ждет штраф — от 1 до 30 тысяч рублей.