«Дочка была в шоке»: пострадавшей в ДТП на Ленинградском проспекте сделают операцию на лице

После ДТП маму с ребенком увезли в больницу

Стали известны подробности страшного ДТП на Ленинградском проспекте, где столкнулись внедорожник и две легковые машины . В одной из легковушек находились мама с ребёнком. Порталу 76.RU женщина рассказала, как всё произошло.

— Я ехала с ребенком на день рождения её одноклассника. Ехала по левой полосе в потоке и успела только увидеть, как на меня на встречку резко выехала такая же «Нексия», как у меня. Очнулась я в скорой — лицо всё крови. Увидела, как в шоковом состоянии плачет моя дочка. Она за меня очень испугалась. Ведь она в отличие от меня не потеряла сознания в машине после удара и видела, как нашу машину крутило от удара. В скорой мне сказали, что парень, который на меня выехал, был пьян, и когда я спросила, как он, мне ответили: «Пока жив». Потом я узнала, что меня отстегнул от ремня и оттащил от машины молодой парень, побоявшись, что машина может загореться. Потом подъехала скорая, и я там пришла в себя, — рассказала Эмилия. Ребенка увезли в третью детскую больницу, проверили — с девочкой всё в порядке. А вот у мамы очень серьёзные травмы.

— Я лежу с переломами грудины и лица в травматологии. Болит вся верхняя часть. Ожидается операция на лице. Каждый день под обезболивающим и капельницей, — говорит женщина.

ДТП случилось днем 7 марта и ужаснуло проезжавших мимо водителей. Из-за аварии всё Брагино встало в большие пробки.

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