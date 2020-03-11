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«Дочка была в шоке»: пострадавшей в ДТП на Ленинградском проспекте сделают операцию на лице

Жительнице Ярославля предстоят операции, чтобы восстановить переломанные кости

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После ДТП маму с ребенком увезли в больницу

После ДТП маму с ребенком увезли в больницу

Стали известны подробности страшного ДТП на Ленинградском проспекте, где столкнулись внедорожник и две легковые машины. В одной из легковушек находились мама с ребёнком. Порталу 76.RU женщина рассказала, как всё произошло.

видео: читатель 76.RU

— Я ехала с ребенком на день рождения её одноклассника. Ехала по левой полосе в потоке и успела только увидеть, как на меня на встречку резко выехала такая же «Нексия», как у меня. Очнулась я в скорой — лицо всё крови. Увидела, как в шоковом состоянии плачет моя дочка. Она за меня очень испугалась. Ведь она в отличие от меня не потеряла сознания в машине после удара и видела, как нашу машину крутило от удара. В скорой мне сказали, что парень, который на меня выехал, был пьян, и когда я спросила, как он, мне ответили: «Пока жив». Потом я узнала, что меня отстегнул от ремня и оттащил от машины молодой парень, побоявшись, что машина может загореться. Потом подъехала скорая, и я там пришла в себя, — рассказала Эмилия.

Ребенка увезли в третью детскую больницу, проверили — с девочкой всё в порядке. А вот у мамы очень серьёзные травмы.

— Я лежу с переломами грудины и лица в травматологии. Болит вся верхняя часть. Ожидается операция на лице. Каждый день под обезболивающим и капельницей, — говорит женщина.

ДТП случилось днем 7 марта и ужаснуло проезжавших мимо водителей. Из-за аварии всё Брагино встало в большие пробки.

Если момент аварии попал на ваш регистратор, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией: +7 905 645–92–32 (Telegram, Viber, WhatsApp).

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ДТПДТП на Ленинградском
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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
11 мар 2020 в 10:58

Ехала б по правой сейчас была бы жива здорова,другим наука,левая для обгона

Вася
11 мар 2020 в 10:11

Там двухполосная дорога. Тетки пожизни тащатся в левом ряду ( тошнят иными словами) добавляя нервозности в и без того непростое время. Так вот карма и достигла героиню. Другим урок будет, я надеюсь потерпевшая распространит эту историю в мамочкиных чатах и прочих женских социальных сетях, и тетки в другой раз мозг включать почаще будут. В идеале чтоб у них вообще выработался рельеф что левая полоса только для поворота на лево и разворота.

Николя
11 мар 2020 в 09:02

Вот оно, ещё одно подтверждение, что не надо катать по левой полосе, тем более за городом.