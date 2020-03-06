Подробности ДТП в Данилове: разбившаяся на машине депутат ехала на похороны

Депутат из Данилова Ярославской области Татьяна Полетаева погибла, когда ехала на похороны Фото: Татьяна Полетаева / Vk.com, «АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал» / Vk.com

В соцсетях многие скорбят о погибшем в ДТП утром 5 марта депутате муниципального совета Данилова Ярославской области Татьяне Полетаевой. Напомним, она была пассажиром автомобиля «Фольксваген», который выехал на встречку и попал под фуру. За рулем машины был частный извозчик Владимир Маклаков. Он тоже погиб. Обоим было по 63 года.

— Пока нет никаких слов — слезы, слёзы, слёзы. Это самая близкая моя подруга, крестная мать моих сыновей. Ехала на похороны соседа по своей деревне, где у нее родительский дом. Ей надо было быть везде, всем помочь, всех поддержать. Мы просто пока не верим, что произошло, такая беда, — написала корреспонденту 76.RU подруга погибшей.



Также женщина подтвердила, что Татьяна Полетаева ехала с таксистом.