Подробности ДТП в Данилове: разбившаяся на машине депутат ехала на похороны

В соцсетях многие скорбят о погибшем в ДТП утром 5 марта депутате муниципального совета Данилова Ярославской области Татьяне Полетаевой. Напомним, она была пассажиром автомобиля «Фольксваген», который выехал на встречку и попал под фуру. За рулем машины был частный извозчик Владимир Маклаков. Он тоже погиб. Обоим было по 63 года.
— Пока нет никаких слов — слезы, слёзы, слёзы. Это самая близкая моя подруга, крестная мать моих сыновей. Ехала на похороны соседа по своей деревне, где у нее родительский дом. Ей надо было быть везде, всем помочь, всех поддержать. Мы просто пока не верим, что произошло, такая беда, — написала корреспонденту 76.RU подруга погибшей.
Также женщина подтвердила, что Татьяна Полетаева ехала с таксистом.
avtoportal76.ru / youtube.com
Люди гадают, что же стало причиной того, что легковой автомобиль вышел в лобовое столкновение с фурой.
— Знал его лично. Мужик был хороший, работал таксистом сам от себя. У нас много таких. Незадолго до этого он к нам приезжал и хотел посмотреть машину на подъемнике. Но не успел. Возможно, что-то случилось с машиной. На видео видно, что дорога плавно уходит направо, а он едет прямо, и видно, что тормозит, — комментирует в группе «Жесть Ярославль» житель Данилова Илья Угрюмов.
Впрочем, многие подозревают, что мужчине за рулем могло стать плохо.
Напомним, ДТП произошло на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области. Момент аварии попал на видеорегистатор проезжавшей мимо машины.
Выражаем соболезнования родным и близким погибших.