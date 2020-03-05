Два человека погибли в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области: первые подробности

В ДТП в Даниловском районе Ярославской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 5 марта около 10 часов 20 минут на 306-м километре федеральной автодороги Москва — Холмогоры в Даниловском районе. На трассе столкнулись «Фольксваген» и грузовик «Рено».



— В результате ДТП на месте скончались водитель «Фольксвагена» и его пассажирка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



Известно, что погибшим было по 63 года. Они жители Данилова.



Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

