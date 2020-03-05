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Два человека погибли в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области: первые подробности

На трассе столкнулись легковушка и грузовик

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В ДТП в Даниловском районе Ярославской области погибли два человека

В ДТП в Даниловском районе Ярославской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 5 марта около 10 часов 20 минут на 306-м километре федеральной автодороги Москва — Холмогоры в Даниловском районе. На трассе столкнулись «Фольксваген» и грузовик «Рено».

— В результате ДТП на месте скончались водитель «Фольксвагена» и его пассажирка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что погибшим было по 63 года. Они жители Данилова.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 мар 2020 в 14:14

Это потому что Миронов за отмену троллейбусов.

ваш господин
5 мар 2020 в 13:59

ну хоть успели чуток на пенсию пожить