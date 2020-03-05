«Было страшно смотреть»: появилось видео ДТП, в котором погибли два человека

В ДТП в Даниловском районе погибли два человека Фото: «АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал» / Vk.com

Смертельное ДТП произошло утром 5 марта в Даниловском районе Ярославской области у деревни Костюшино. На трассе М-8 столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Рено». В результате на месте погибли 63-летние водитель и пассажирка легковушки. В Сети появилось видео момента столкновения.

На кадрах видно, как легковой автомобиль уходит на встречную полосу и там врезается в грузовик. Что стало причиной такого поведения водителя «Фольксвагена» на дороге, неизвестно. Ярославцы предполагают, что он мог уснуть или отвлечься на телефон.



— Ехала сегодня, там просто жесть, что с машиной маленькой было, страшно смотреть, — написала в группе «Подслушано в Данилове» Юлия Марковкина.