«Было страшно смотреть»: появилось видео ДТП, в котором погибли два человека

Смертельное ДТП произошло утром 5 марта в Даниловском районе Ярославской области у деревни Костюшино. На трассе М-8 столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Рено». В результате на месте погибли 63-летние водитель и пассажирка легковушки. В Сети появилось видео момента столкновения.
На кадрах видно, как легковой автомобиль уходит на встречную полосу и там врезается в грузовик. Что стало причиной такого поведения водителя «Фольксвагена» на дороге, неизвестно. Ярославцы предполагают, что он мог уснуть или отвлечься на телефон.
— Ехала сегодня, там просто жесть, что с машиной маленькой было, страшно смотреть, — написала в группе «Подслушано в Данилове» Юлия Марковкина.
Также в соцсетях пишут, что водитель легковушки таксовал, а погибшая пассажирка была его клиенткой. Оба они — жители Данилова.