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«Было страшно смотреть»: появилось видео ДТП, в котором погибли два человека

Авария произошла в Даниловском районе Ярославской области

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В ДТП в Даниловском районе погибли два человека

В ДТП в Даниловском районе погибли два человека

Смертельное ДТП произошло утром 5 марта в Даниловском районе Ярославской области у деревни Костюшино. На трассе М-8 столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Рено». В результате на месте погибли 63-летние водитель и пассажирка легковушки. В Сети появилось видео момента столкновения.

Видео: «АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал» / Vk.com

На кадрах видно, как легковой автомобиль уходит на встречную полосу и там врезается в грузовик. Что стало причиной такого поведения водителя «Фольксвагена» на дороге, неизвестно. Ярославцы предполагают, что он мог уснуть или отвлечься на телефон.

— Ехала сегодня, там просто жесть, что с машиной маленькой было, страшно смотреть, — написала в группе «Подслушано в Данилове» Юлия Марковкина.

Видео: «АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал» / Vk.com

Также в соцсетях пишут, что водитель легковушки таксовал, а погибшая пассажирка была его клиенткой. Оба они — жители Данилова.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
5 мар 2020 в 17:43

Качество видео с моментом столкновения просто прелесть, можно было еще снять на телефон, а потом с экрана этого телефона еще на один телефон.

Гость
5 мар 2020 в 18:37

Соболезования родным , все таки не понятно почему его да так ровно навстречу вынесло ? Но дорога эта довольно аварийная .

Яков Моисеевич
5 мар 2020 в 17:44

Ну явно же грузовик виноват.