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В ДТП в Ярославской области погибла депутат

Татьяна Полетаева работала в муниципальном совете Данилова

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Татьяна Полетаева была также меценатом и предпринимателем

Татьяна Полетаева была также меценатом и предпринимателем

Стало известно, что жертвой смертельного ДТП в Даниловском районе Ярославской области стала Татьяна Полетаева.

— Депутат муниципального совета городского поселения Данилов, известный в городе меценат, предприниматель, общественный деятель, — написала о ней на своей страничке в соцсетях директор и главный редактор местного телеканала «ДИА-ТВ» Марина Борбат.

— Очень жаль хорошего человека... — пишут в комментариях.

Прощание с Татьяной Полетаевой состоится 7 марта в районном доме культуры с 9 часов до 10:30.

Также стало известно и имя погибшего водителя машины, который вез Татьяну. Это Владимир Маклаков. В соцсетях пишут, что мужчина таксовал.

Напомним, ДТП произошло в 10 часов 20 минут на трассе М8 в Даниловском районе Ярославской области. Легковой автомобиль «Фольксваген», в котором и погибли люди, въехал в фуру. Момент ДТП попал на видеорегистатор проезжавшей мимо машины.

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ДТПТатьяна ПолетаеваВладимир Маклаков
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
5 мар 2020 в 19:58

Я про водителя имел ввиду если что

Гость
5 мар 2020 в 18:56

Уснула или отвлеклась видно по видео очень жалко конечно.