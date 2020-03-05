В ДТП в Ярославской области погибла депутат

Стало известно, что жертвой смертельного ДТП в Даниловском районе Ярославской области стала Татьяна Полетаева.
— Депутат муниципального совета городского поселения Данилов, известный в городе меценат, предприниматель, общественный деятель, — написала о ней на своей страничке в соцсетях директор и главный редактор местного телеканала «ДИА-ТВ» Марина Борбат.
— Очень жаль хорошего человека... — пишут в комментариях.
Прощание с Татьяной Полетаевой состоится 7 марта в районном доме культуры с 9 часов до 10:30.
Также стало известно и имя погибшего водителя машины, который вез Татьяну. Это Владимир Маклаков. В соцсетях пишут, что мужчина таксовал.
Напомним, ДТП произошло в 10 часов 20 минут на трассе М8 в Даниловском районе Ярославской области. Легковой автомобиль «Фольксваген», в котором и погибли люди, въехал в фуру. Момент ДТП попал на видеорегистатор проезжавшей мимо машины.