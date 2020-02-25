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Ярославская область попала в тройку худших регионов России по аварийности на дорогах

В региональной Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию

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Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем в сентябре 2019 года

Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем в сентябре 2019 года

Ярославская область попала на предпоследнее место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. По данным Российского информационного агентства, которое и составило рейтинг, в регионе за 2019 год произошло 504 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Это на 4,8% больше, чем в 2018 году. Судя по рейтингу, ситуация хуже только в Тыве, где зафиксировано 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.

Также составители рейтинга приводят цифры по числу пострадавших (погибших и раненых) на 100 тысяч человек. В Ярославской области это 228. И по количеству погибших на тысячу пострадавших. В Ярославской области — 58. Последний показатель, кстати, у нас оказался даже ниже среднероссийского, который равен 75.

Составители рейтинга сослались на данные МВД России. Ситуацию прокомментировали в областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что методика, применявшаяся при анализе аварийности, им неизвестна. И привели свои данные об авариях с пострадавшими.

— Согласно официальной статистике ГИБДД, за 2019 год в Ярославской области произошло 2094 ДТП с пострадавшими, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Количество погибших уменьшилось на 2,3%, в прошлом году на дорогах области погибло 167 человек. А вот раненых стало больше на 5,3% — 2709 человек. Также обратим внимание на показатель «тяжесть последствий». Это соотношение количества погибших к количеству пострадавших в ДТП на территории области. Так вот, в России этот показатель равен 7,5%, а в нашем регионе за 2019 год он составил 5,8%, — пояснил заместитель начальника организационно-аналитического отдела УГИБДД по Ярославской области, подполковник полиции Андрей Смирнов.

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ДТПаварийностьГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
25 фев 2020 в 17:15

Вот когда будет прокуратура спрашивать с губернатора Миронова тогда начнется шевеление . а Еще мы первые онкозаболеваниям , что скрывают наши так усердно

Гость
25 фев 2020 в 17:35

Дураки и дороги - неискоренимы. Проблему дорог правители решают не один десяток лет, а воз и ныне там. Деньги исчезают, дорог нет. Дураков за рулём в последнее время, с попустительства ГИБДД (отсутствия контроля), развелось особенно много. Каких результатов ещё ждать, всё закономерно. Хоть в этом среди лидеров!

Сес
25 фев 2020 в 17:25

Еще осталось чуть-чуть потерпеть, придет весна, дороги пропадут и тогда жертвы будут только среди автомобилей.