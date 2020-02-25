Ярославская область попала в тройку худших регионов России по аварийности на дорогах

Ярославская область попала на предпоследнее место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. По данным Российского информационного агентства, которое и составило рейтинг, в регионе за 2019 год произошло 504 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Это на 4,8% больше, чем в 2018 году. Судя по рейтингу, ситуация хуже только в Тыве, где зафиксировано 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.
Также составители рейтинга приводят цифры по числу пострадавших (погибших и раненых) на 100 тысяч человек. В Ярославской области это 228. И по количеству погибших на тысячу пострадавших. В Ярославской области — 58. Последний показатель, кстати, у нас оказался даже ниже среднероссийского, который равен 75.
Составители рейтинга сослались на данные МВД России. Ситуацию прокомментировали в областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что методика, применявшаяся при анализе аварийности, им неизвестна. И привели свои данные об авариях с пострадавшими.
— Согласно официальной статистике ГИБДД, за 2019 год в Ярославской области произошло 2094 ДТП с пострадавшими, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Количество погибших уменьшилось на 2,3%, в прошлом году на дорогах области погибло 167 человек. А вот раненых стало больше на 5,3% — 2709 человек. Также обратим внимание на показатель «тяжесть последствий». Это соотношение количества погибших к количеству пострадавших в ДТП на территории области. Так вот, в России этот показатель равен 7,5%, а в нашем регионе за 2019 год он составил 5,8%, — пояснил заместитель начальника организационно-аналитического отдела УГИБДД по Ярославской области, подполковник полиции Андрей Смирнов.