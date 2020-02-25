Ярославская область попала в тройку худших регионов России по аварийности на дорогах

Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем в сентябре 2019 года

Ярославская область попала на предпоследнее место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. По данным Российского информационного агентства, которое и составило рейтинг, в регионе за 2019 год произошло 504 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Это на 4,8% больше, чем в 2018 году. Судя по рейтингу, ситуация хуже только в Тыве, где зафиксировано 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.



Также составители рейтинга приводят цифры по числу пострадавших (погибших и раненых) на 100 тысяч человек. В Ярославской области это 228. И по количеству погибших на тысячу пострадавших. В Ярославской области — 58. Последний показатель, кстати, у нас оказался даже ниже среднероссийского, который равен 75.

