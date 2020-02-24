«На могилах зияют дыры»: ярославцы обсуждают обвал на городском кладбище

Пост гнева выложила женщина в паблик «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». Она сообщила о ЧП на кладбище в Селифонтово.



— Приехав на могилу, я увидела ужас, который творится там, — написала она. — Такого нет и на старых заброшенных кладбищах. Могилы, которым нет и месяца, провалились, стали в один уровень с землёй. На многих могилах зияют дыры в 30–40 сантиметров в диаметре, земля просто размыта, там вода. Кресты практически лежат на земле, ямы стараешься обходить подальше, чтобы не провалиться в могилу. Даже страшно представить, что происходит на глубине двух метров, воду видно уже в провалах.

