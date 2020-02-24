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«На могилах зияют дыры»: ярославцы обсуждают обвал на городском кладбище

ЧП обсуждают в социальных сетях

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Разгневанная посетительница кладбища сфотографировала, что там творится

Разгневанная посетительница кладбища сфотографировала, что там творится

Пост гнева выложила женщина в паблик «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». Она сообщила о ЧП на кладбище в Селифонтово.

— Приехав на могилу, я увидела ужас, который творится там, — написала она. — Такого нет и на старых заброшенных кладбищах. Могилы, которым нет и месяца, провалились, стали в один уровень с землёй. На многих могилах зияют дыры в 30–40 сантиметров в диаметре, земля просто размыта, там вода. Кресты практически лежат на земле, ямы стараешься обходить подальше, чтобы не провалиться в могилу. Даже страшно представить, что происходит на глубине двух метров, воду видно уже в провалах.

Нашлись и те, кто не видит в случившемся особой проблемы.

— Вы меня извините, чего орать? — задал автору гневного поста вопрос Олег Кромин. — Почему в шоке? Погода такая — был бы мороз, весной также просели бы холмики, вода грунт подтачивает.

Депутаты муниципалитета Ярославля уже отреагировали на пост во «ВКонтакте». Они пообещали вместе с городскими властями завтра разобраться с происходящим.

Напомним, к кладбищам в Селифонтово и Осташинскому в последнее время у людей много претензий.

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