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Два кладбища в Ярославле затопило грязной жижей: проверяем, что там творится

Мы посмотрели, насколько сложно подобраться к могилам — фоторепортаж и видео

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В Ярославле городские кладбища утопают в грязи

В Ярославле городские кладбища утопают в грязи

В Ярославле люди утопают в грязи и лужах. И не только живые — мёртвые тоже. То, что творится на кладбищах, сложно описать, используя лишь приличные слова. Но мы попытаемся.

Хоронят в жижу

Вдоль кладбища отсыпали дорогу из асфальтовой крошки

Вдоль кладбища отсыпали дорогу из асфальтовой крошки

Единственное городское кладбище, где сейчас разрешены захоронения — в деревне Селифонтово. Его открыли в мае, когда в Ярославле больше не осталось мест для захоронения. Это, грубо говоря, в 30 километрах от Ярославля в сторону Москвы, а потом ещё немного в сторону.

— Когда кладбище открыли, здесь было сухо, — рассказали сотрудники частного похоронного агентства. — Но потом пошли дожди, и всё поплыло.

Подойти к могилам можно только в резиновых сапогах

Подойти к могилам можно только в резиновых сапогах

Кладбище стало напоминать площадку глиняного месива с водой, в которую натыканы кресты и венки. Городские власти обратили на это внимание только после того, как разразился скандал — на подъезде к погосту в жиже увяз катафалк.

Тогда немного облагородили кладбище — сделали для подъезда к нему насыпь из асфальтовой крошки. Но могилы так и остались под водой. Сейчас здесь снова суетятся рабочие — говорят, что пытаются сделать хоть что-то.

Найти сухое место на кладбище в Селифонтово сложно

Найти сухое место на кладбище в Селифонтово сложно

— Вы только вокруг кладбища будете насыпи делать или могилы приведёте тоже в порядок? — спросил я у них.

— Только тропинку вдоль могил сделаем, чтобы к ним подойти можно было, — ответил мужик с лопатой в руке. — А что мы ещё сделаем?

Тут же к разговору подключился другой работяга.

— Хватит уже снимать, сделаем и захоронения.

Несмотря на потоп, многие стараются ухаживать за могилами родственников

Несмотря на потоп, многие стараются ухаживать за могилами родственников

— А что вы там сделаете?

— Ну, дорожки, наверное, также между могил просыплем асфальтовой крошкой. Получше станет.

— А как долго делать будете, есть ли сроки?

— Ну, чтобы всё сделать, народу много нужно, а нас не так много.

Грязь начинается ещё на подходе к кладбищу

Грязь начинается ещё на подходе к кладбищу

Пока городской сектор кладбища в Селифонтово так и стоит весь в воде, а рабочие и строительная техника ещё и месят жижу целыми днями вокруг. Правда, дорожку вдоль могил все же отсыпали.

Пешком — не пролезешь, на машине — застрянешь

Пробраться к могилам пешком сложно

Пробраться к могилам пешком сложно

К октябрю городские власти обещали возобновить захоронения на Осташинском кладбище. Ведь здесь специально выделили место под новые захоронения, но всё равно закрыли, едва начав хоронить здесь умерших.

— Хоронить здесь перестали с 7 мая, — сообщили в администрации Осташинского кладбища. — Это произошло из-за того, что на новом секторе не сделано благоустройство: нужно строить нормальную дорогу и делать водоотведение.

По автомобильной дороге к кладбищу никто не ездит

По автомобильной дороге к кладбищу никто не ездит

Осташинское также до сих пор утопает в грязи и лужах.

— Я не знаю, что я бы с директором этого кладбища сделал, если бы он мне попался на глаза, — бурчал, чавкая по жиже сапогами, посетитель кладбища. — Я на «Газели» приехал — не доехал. Пришлось добираться через грязь и болото пешком. Бабушкам здесь точно не пройти.

Для удобства посетителей кладбища в некоторых местах положили такие мостики

Для удобства посетителей кладбища в некоторых местах положили такие мостики

Сейчас власти уже забыли предыдущее обещание о возобновлении захоронений к октябрю. Видимо, из-за того, что эти обещания раздавались при бывшем главе департамента городского хозяйства Сергее Тальянове. Сейчас все путаются в показаниях.

— До 14 октября подрядчик обязуется сделать проход до мест захоронения из асфальтовой крошки или щебня. Сотрудники технадзора будут контролировать ход работ, — сообщил на днях заместитель директора «Агентства по строительству» Ярославля Николай Воробьев.

Грязь на подъезде к кладбищу начинается так далеко, что ещё и могил не видно

Грязь на подъезде к кладбищу начинается так далеко, что ещё и могил не видно

Но на кладбище по-прежнему грязно. В муниципалитете просто говорят, что работы будут идти до конца года. А новый руководитель ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что и вовсе ничего не знает, что там с этим кладбищем. Правда, пообещал, что в понедельник разберётся и прокомментирует сложившуюся ситуацию.

С чего всё началось

Видео: Михаил Контуев

О переполненности ярославских кладбищ известно давно. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

Сейчас чиновники говорят, что за четыре года, на которые должно хватить места для захоронений в Селифонтово и на Осташинском, решат вопрос со строительством нового кладбища. Говорят, что будут для этого покупать землю в Ярославском районе, но где именно, пока ещё не решили. А пока ярославцам приходится довольствоваться малым и соглашаться на захоронение своих умерших близких в грязевое месиво.

Если вам есть что сказать по этому поводу, оставляйте комментарии или присоединяйтесь к дискуссии в нашей группе во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    В.Трухонин
    20 окт 2019 в 10:57

    Сжигать то опять проблемно?

    Гость
    20 окт 2019 в 09:50

    Владимир Волков хватит свои карманы набивать из бюджета ! Займись городом !"