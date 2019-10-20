Два кладбища в Ярославле затопило грязной жижей: проверяем, что там творится

В Ярославле городские кладбища утопают в грязи Фото: Михаил Контуев, Александра Савельева

В Ярославле люди утопают в грязи и лужах. И не только живые — мёртвые тоже. То, что творится на кладбищах, сложно описать, используя лишь приличные слова. Но мы попытаемся.

Хоронят в жижу



Вдоль кладбища отсыпали дорогу из асфальтовой крошки Фото: Александра Савельева

Единственное городское кладбище, где сейчас разрешены захоронения — в деревне Селифонтово. Его открыли в мае, когда в Ярославле больше не осталось мест для захоронения. Это, грубо говоря, в 30 километрах от Ярославля в сторону Москвы, а потом ещё немного в сторону.

— Когда кладбище открыли, здесь было сухо, — рассказали сотрудники частного похоронного агентства. — Но потом пошли дожди, и всё поплыло.



Подойти к могилам можно только в резиновых сапогах Фото: Александра Савельева

Кладбище стало напоминать площадку глиняного месива с водой, в которую натыканы кресты и венки. Городские власти обратили на это внимание только после того, как разразился скандал — на подъезде к погосту в жиже увяз катафалк.

Тогда немного облагородили кладбище — сделали для подъезда к нему насыпь из асфальтовой крошки. Но могилы так и остались под водой. Сейчас здесь снова суетятся рабочие — говорят, что пытаются сделать хоть что-то.



Найти сухое место на кладбище в Селифонтово сложно Фото: Александра Савельева

— Вы только вокруг кладбища будете насыпи делать или могилы приведёте тоже в порядок? — спросил я у них.

— Только тропинку вдоль могил сделаем, чтобы к ним подойти можно было, — ответил мужик с лопатой в руке. — А что мы ещё сделаем?

Тут же к разговору подключился другой работяга.

— Хватит уже снимать, сделаем и захоронения.



Несмотря на потоп, многие стараются ухаживать за могилами родственников Фото: Александра Савельева

— А что вы там сделаете?

— Ну, дорожки, наверное, также между могил просыплем асфальтовой крошкой. Получше станет.

— А как долго делать будете, есть ли сроки?

— Ну, чтобы всё сделать, народу много нужно, а нас не так много.



Грязь начинается ещё на подходе к кладбищу Фото: Александра Савельева

Пока городской сектор кладбища в Селифонтово так и стоит весь в воде, а рабочие и строительная техника ещё и месят жижу целыми днями вокруг. Правда, дорожку вдоль могил все же отсыпали.

Пешком — не пролезешь, на машине — застрянешь



Пробраться к могилам пешком сложно Фото: Михаил Контуев

К октябрю городские власти обещали возобновить захоронения на Осташинском кладбище. Ведь здесь специально выделили место под новые захоронения, но всё равно закрыли, едва начав хоронить здесь умерших.

— Хоронить здесь перестали с 7 мая, — сообщили в администрации Осташинского кладбища. — Это произошло из-за того, что на новом секторе не сделано благоустройство: нужно строить нормальную дорогу и делать водоотведение.



По автомобильной дороге к кладбищу никто не ездит Фото: Михаил Контуев

Осташинское также до сих пор утопает в грязи и лужах.

— Я не знаю, что я бы с директором этого кладбища сделал, если бы он мне попался на глаза, — бурчал, чавкая по жиже сапогами, посетитель кладбища. — Я на «Газели» приехал — не доехал. Пришлось добираться через грязь и болото пешком. Бабушкам здесь точно не пройти.



Для удобства посетителей кладбища в некоторых местах положили такие мостики Фото: Михаил Контуев

Сейчас власти уже забыли предыдущее обещание о возобновлении захоронений к октябрю. Видимо, из-за того, что эти обещания раздавались при бывшем главе департамента городского хозяйства Сергее Тальянове. Сейчас все путаются в показаниях.



— До 14 октября подрядчик обязуется сделать проход до мест захоронения из асфальтовой крошки или щебня. Сотрудники технадзора будут контролировать ход работ, — сообщил на днях заместитель директора «Агентства по строительству» Ярославля Николай Воробьев.



Грязь на подъезде к кладбищу начинается так далеко, что ещё и могил не видно Фото: Михаил Контуев

Но на кладбище по-прежнему грязно. В муниципалитете просто говорят, что работы будут идти до конца года. А новый руководитель ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что и вовсе ничего не знает, что там с этим кладбищем. Правда, пообещал, что в понедельник разберётся и прокомментирует сложившуюся ситуацию.

С чего всё началось

Видео: Михаил Контуев

О переполненности ярославских кладбищ известно давно. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

