«Муж заставлял меня краситься»: ярославец бросил всё, чтобы поднять на ноги парализованную жену

Дмитрий бросил работу, чтобы всё время проводить с больной женой Фото: Александра Савельева

— Знаете, муж на того водителя даже зла не держит. И дочка старшая тоже. Говорят, не могут злиться или о мести думать, — говорит Ольга Шиханова. И поправляет одеяло на своей специальной кровати, к которой прикована теперь, после ДТП.

Ольгу с 8-летней дочкой сбил пьяный водитель. Мужчина не помнит, как всё было, вспоминать будет в колонии — ему дали 2 года 8 месяцев. А жизнь семьи Шихановых из Ярославля перевернулась в один миг.

Худой муж

— Когда я в палате очнулась и мне говорили про ноги, про то, что я никогда уже не встану, я про это не думала, не воспринимала это. Я потрогала перебинтованную голову и расстроилась: где волосы?! А вот когда ко мне пришёл муж, поняла, что всё серьезно — он был такой худой, измождённый, — Ольга так помнит дни, когда она очнулась после комы, в которой пробыла около месяца.



Её муж помнит другое.

— Я когда её увидел, она мёртвая была. Ну не дышала. Потом уж мне сказали, что она жива. И я с тех пор ни о чём не думал — просто делал всё, что нужно.



Ольга около месяца провела в коме Фото: Александра Савельева

Макияж в палате

И начал с того, что кому-то может показаться не первоочередным, — принёс жене косметику в палату.

— Заставил меня краситься! А теперь еще и волосы мне сам красит, — смеется Ольга. У женщины укладка, маникюр, который сделала ей старшая дочь, макияж. С ухода за собой она начинает каждое утро.

— Ну а что, ей ведь от этого лучше становится, — пожимает плечами Дмитрий. — А то смотреть на себя не хотела.

И идёт на кухню мыть посуду.



Сейчас все заботы по дому — на Дмитрии Фото: Александра Савельева

Освободить семью

Это раньше Дмитрий после работы и на диване мог поваляться, и в гараже посидеть, и на дачу съездить. Теперь всего этого нет. Нет и работы. Коллеги и начальство поддержали Дмитрия в трудный момент, но ему стало неловко: ну что людей подводить, всё время на больничном по уходу. Дмитрия ждут обратно (он работал водителем) — когда бы ни закончилась его домашняя вахта. Её окончания с нетерпением ждет, конечно, и Ольга.



— Очень хочется семью освободить, не привязывать их к себе. Меня моют, а у меня слеза катится. Или младшая дочь (та, что тоже пострадала. — Прим. ред.) крикнет из ванной: «Мама!» — и я плачу, потому что не могу к ней подойти, — говорит Ольга.

Плакать маме почти не дают, у нее много домашних дел — прямо в кровати она лепит пельмени, делает с дочкой уроки.

— Конечно, так дольше всё получается, но зато я не раскисаю, — говорит Ольга.

Не раскисать помогают друзья, коллеги (Ольга работает в отделе кадров, сейчас на больничном, на выплату и живут) и люди, попавшие в такую же беду. После публикации на 76.RU Ольге стали писать в соцсетях, и она обомлела — сколько может быть поддержки, помощи.

Стыдно за себя прежнюю

Получать эту помощь Ольге стыдно.

— Мне стыдно за себя прежнюю, — говорит она, и глаза наливаются слезами. — Ведь я как жила? Видела какие-то новости про чужую беду, аварии разные и быстро смахивала, пролистывала. Ограждала себя от негатива. Думала, правильно делаю. А теперь вот от других людей сколько поддержки, когда сама в беду попала… Задумаешься тут.



Около кровати Ольги трутся боками коты, самый жирный прыгает на руки. На кухне журчит вода и слышен перекат чашек, тарелок. Ольга улыбается и обещает прийти в редакцию, когда встанет на ноги. Никакого «если», только «когда».



Прощаясь, рассуждаем о том, что вот водитель, сбивший жену Дмитрия, так и не пришел к ним с покаянием.

— Да разве я могу его осуждать? — говорит Дмитрий. Переживает: каким-то уж очень идеальным выглядит в разговоре. Похоже, в глазах жены он такой и есть. Ольга же, сглатывая слезу, стараясь держать лицо, говорит:

— А я всё-таки водителя этого простить пока не могу.