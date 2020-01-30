«Если не пойду, то поползу!»: жительницу Ярославля, сбитую пьяным водителем, парализовало после ДТП

У Ольги есть принцип — женщина всегда остается женщиной, поэтому за собой надо ухаживать и приводить себя в порядок в любой ситуации

— Так странно — совсем не могу вспомнить, как ни силилась, — говорит женщина. — Дочка помнит толчок, помнит, как увидела меня, лежащую на земле…

На днях суд вынес приговор ярославскому водителю, сбившему на дороге маму с дочкой. Дали 2 года 8 месяцев. Ту аварию мужчина даже не помнит — он был смертельно пьян. А вот Ольга Шиханова и её 8-летняя дочь Варя, попавшие под колеса машины , запомнят это навсегда. Маму парализовало. Ребёнку выбило зубы.

— Мой мир — кровать, — говорит она. — Врачи два раза сказали: ходить вы не будете.

Но Ольга не верит таким прогнозам. Стойко выдерживает все операции и занимается лечебной физкультурой. Потому даже отказывается от помощи:



— Ну как денег просить? А вдруг я встану? — неловко женщине.



Хотя, конечно, семье пришлось туго. До трагедии Ольга работала в отделе кадров, муж — водителем. Теперь у женщины больничный, а мужу пришлось уволиться.



— Он всё время рядом со мной, ухаживает за мной. Мне ведь самой даже не перевернуться на бок, — вздыхает Ольга. — Думаю, какую бы работу на дому найти…



Непросто и малышке Варе. Ребенку приходится восстанавливать выбитые зубы. А первое время её охватывал и панический страх — боялась ходить по улице.



Водитель, устроивший ДТП, по словам Ольги, так им и не позвонил, не пришёл.



— На суде, говорят, извинился, но меня там не было, мне тогда было не выйти.



Характер у женщины боевой — она верит, что встанет на ноги.

— Если не пойду, то обязательно поползу! — говорит.