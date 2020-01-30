«Если не пойду, то поползу!»: жительницу Ярославля, сбитую пьяным водителем, парализовало после ДТП

На днях суд вынес приговор ярославскому водителю, сбившему на дороге маму с дочкой. Дали 2 года 8 месяцев. Ту аварию мужчина даже не помнит — он был смертельно пьян. А вот Ольга Шиханова и её 8-летняя дочь Варя, попавшие под колеса машины, запомнят это навсегда. Маму парализовало. Ребёнку выбило зубы.
Травмы у женщины страшные — переломы обеих ног, сломан позвоночник, поврежден спинной мозг. Сломано 13 рёбер, повреждены руки и плечи.
Сам момент ДТП стёрся из памяти Ольги.
— Так странно — совсем не могу вспомнить, как ни силилась, — говорит женщина. — Дочка помнит толчок, помнит, как увидела меня, лежащую на земле…
Теперь Ольга лежит в постели.
— Мой мир — кровать, — говорит она. — Врачи два раза сказали: ходить вы не будете.
Но Ольга не верит таким прогнозам. Стойко выдерживает все операции и занимается лечебной физкультурой. Потому даже отказывается от помощи:
— Ну как денег просить? А вдруг я встану? — неловко женщине.
Хотя, конечно, семье пришлось туго. До трагедии Ольга работала в отделе кадров, муж — водителем. Теперь у женщины больничный, а мужу пришлось уволиться.
— Он всё время рядом со мной, ухаживает за мной. Мне ведь самой даже не перевернуться на бок, — вздыхает Ольга. — Думаю, какую бы работу на дому найти…
Непросто и малышке Варе. Ребенку приходится восстанавливать выбитые зубы. А первое время её охватывал и панический страх — боялась ходить по улице.
Водитель, устроивший ДТП, по словам Ольги, так им и не позвонил, не пришёл.
— На суде, говорят, извинился, но меня там не было, мне тогда было не выйти.
Характер у женщины боевой — она верит, что встанет на ноги.
— Если не пойду, то обязательно поползу! — говорит.
Вот только за одно переживает: непросто её родным с ней, особенно если речь идет о поездках к докторам. В доме, где живёт Ольга, нет пандусов. Муж носит супругу на руках.
— Вот если бы с этим помогли, с пандусами, было бы здорово, — соглашается женщина.
И всё проматывает в голове всю эту историю.
— Наказание 2 года и 8 месяцев. А моей семье со мной мучиться всю жизнь. Я бы согласилась поменяться местами с этим водителем «Нивы». Да я бы и больше отсидела, лишь бы иметь возможность гулять с семьей по улице, самой обслуживать себя, быть мамой и женой. Я хочу жить полноценной жизнью, — сокрушается парализованная женщина.
И на вопрос о том, справедливо ли наказание, обреченно вздыхает:
— В нашей стране — да…