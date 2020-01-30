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«Если не пойду, то поползу!»: жительницу Ярославля, сбитую пьяным водителем, парализовало после ДТП

Врачи сказали Ольге Шихановой, что она не будет ходить. Но женщина не намерена сдаваться

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У Ольги есть принцип — женщина всегда остается женщиной, поэтому за собой надо ухаживать и приводить себя в порядок в любой ситуации

У Ольги есть принцип — женщина всегда остается женщиной, поэтому за собой надо ухаживать и приводить себя в порядок в любой ситуации

На днях суд вынес приговор ярославскому водителю, сбившему на дороге маму с дочкой. Дали 2 года 8 месяцев. Ту аварию мужчина даже не помнит — он был смертельно пьян. А вот Ольга Шиханова и её 8-летняя дочь Варя, попавшие под колеса машины, запомнят это навсегда. Маму парализовало. Ребёнку выбило зубы.

Травмы у женщины страшные — переломы обеих ног, сломан позвоночник, поврежден спинной мозг. Сломано 13 рёбер, повреждены руки и плечи.

Сам момент ДТП стёрся из памяти Ольги.

— Так странно — совсем не могу вспомнить, как ни силилась, — говорит женщина. — Дочка помнит толчок, помнит, как увидела меня, лежащую на земле…

Машина впечатала маму с дочкой в будку сторожа

Машина впечатала маму с дочкой в будку сторожа

Теперь Ольга лежит в постели.

— Мой мир — кровать, — говорит она. — Врачи два раза сказали: ходить вы не будете.

Бывают дни, когда накатывает отчаяние

Бывают дни, когда накатывает отчаяние

Но Ольга не верит таким прогнозам. Стойко выдерживает все операции и занимается лечебной физкультурой. Потому даже отказывается от помощи:

— Ну как денег просить? А вдруг я встану? — неловко женщине.

Хотя, конечно, семье пришлось туго. До трагедии Ольга работала в отделе кадров, муж — водителем. Теперь у женщины больничный, а мужу пришлось уволиться.

— Он всё время рядом со мной, ухаживает за мной. Мне ведь самой даже не перевернуться на бок, — вздыхает Ольга. — Думаю, какую бы работу на дому найти…

Непросто и малышке Варе. Ребенку приходится восстанавливать выбитые зубы. А первое время её охватывал и панический страх — боялась ходить по улице.

Водитель, устроивший ДТП, по словам Ольги, так им и не позвонил, не пришёл.

— На суде, говорят, извинился, но меня там не было, мне тогда было не выйти.

Характер у женщины боевой — она верит, что встанет на ноги.

— Если не пойду, то обязательно поползу! — говорит.

Муж всячески поддерживает и помогает Ольге

Муж всячески поддерживает и помогает Ольге

Вот только за одно переживает: непросто её родным с ней, особенно если речь идет о поездках к докторам. В доме, где живёт Ольга, нет пандусов. Муж носит супругу на руках.

— Вот если бы с этим помогли, с пандусами, было бы здорово, — соглашается женщина.

И всё проматывает в голове всю эту историю.

— Наказание 2 года и 8 месяцев. А моей семье со мной мучиться всю жизнь. Я бы согласилась поменяться местами с этим водителем «Нивы». Да я бы и больше отсидела, лишь бы иметь возможность гулять с семьей по улице, самой обслуживать себя, быть мамой и женой. Я хочу жить полноценной жизнью, — сокрушается парализованная женщина.

И на вопрос о том, справедливо ли наказание, обреченно вздыхает:

— В нашей стране — да…

Даже в такой ситуации никто не отменял самолепных пельменей на ужин!

Даже в такой ситуации никто не отменял самолепных пельменей на ужин!

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ДТПпарализовало после ДТП
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