Междугородний автобус попал в аварию в центре Ярославля

В Ярославле столкнулись междугородний автобус Вологда — Ярославль и красная «Шкода». Авария произошла на пересечении улиц Победы и Советской несколько минут назад. Этот перекресток и так всегда затрудняет движение на дороге.
— Столкнулись не сильно, но создают большие проблемы для автомобилистов на перекрёстке, — сообщают очевидцы.
-Это вологодский автобус. Он выполнял рейс до Ярославля, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.
Действительно, из-за ДТП повернуть теперь довольно сложно, поэтому со всех четырех сторон начала образовываться пробка.