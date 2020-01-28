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Междугородний автобус попал в аварию в центре Ярославля

ДТП случилось на пересечении улицы Победы и Советской

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Повреждения не сильные, но из-за ДТП движение перекрыто&nbsp;

Повреждения не сильные, но из-за ДТП движение перекрыто 

В Ярославле столкнулись междугородний автобус Вологда — Ярославль и красная «Шкода». Авария произошла на пересечении улиц Победы и Советской несколько минут назад. Этот перекресток и так всегда затрудняет движение на дороге.

— Столкнулись не сильно, но создают большие проблемы для автомобилистов на перекрёстке, — сообщают очевидцы.

-Это вологодский автобус. Он выполнял рейс до Ярославля, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Действительно, из-за ДТП повернуть теперь довольно сложно, поэтому со всех четырех сторон начала образовываться пробка.

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