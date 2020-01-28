Междугородний автобус попал в аварию в центре Ярославля

В Ярославле столкнулись междугородний автобус Вологда — Ярославль и красная «Шкода». Авария произошла на пересечении улиц Победы и Советской несколько минут назад. Этот перекресток и так всегда затрудняет движение на дороге.



— Столкнулись не сильно, но создают большие проблемы для автомобилистов на перекрёстке, — сообщают очевидцы.