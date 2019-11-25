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Дома ждут трое детей: что известно о пропавшем многодетном папе из Рыбинска

Владимир Андреев ушел из дома 13 дней назад и до сих пор не вернулся

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За мужчину беспокоятся товарищи, с которыми он вырос в детском доме

За мужчину беспокоятся товарищи, с которыми он вырос в детском доме

В Рыбинске пропал многодетный отец Владимир Андреев. Мужчине 29 лет, у него есть семья: жена и трое детишек — дочь и два сына.

Помимо родных, за Владимира беспокоятся его друзья. У мужчины оказалось много знакомых. Он вырос в детском доме, но люди, с которыми он вырос, рассказывают, что Владимир — добрейшей души человек, со всеми общался и даже спустя много лет не забывал своих «братьев» и «сестер».

— Мы хорошо общались, правда, после того, как у меня появилась семья, стали видеться реже, — рассказал знакомый Владимира Андрей, который был воспитанником в этом же детском доме.

— Мы очень переживаем и надеемся на лучшее, — не теряя надежды, рассказал еще один товарищ Владимира Василий.

Владимира Андреева очень ждет его семья. Супруга в отчаянии.

- Все уже проискали,нет его... - сокрушается жена Владимира.

Рост мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и зелёные глаза. Он вышел из дома в куртке чёрного цвета с серыми рукавами, чёрных брюках, чёрных кроссовках, чёрной шапке с белой надписью.

Из особых примет: татуировка на шее в виде абстракции.

Если вы видели Владимира, сообщите по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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КОММЕНТАРИИ (2)

фыва
25 ноя 2019 в 09:49

А в чем смысл дублирования одной и той же новости?

ольга
25 ноя 2019 в 11:23

Ищут молодого мужчину ;переживают надо помогать а не спрашивать