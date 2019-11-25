Дома ждут трое детей: что известно о пропавшем многодетном папе из Рыбинска

В Рыбинске пропал многодетный отец Владимир Андреев. Мужчине 29 лет, у него есть семья: жена и трое детишек — дочь и два сына.



Помимо родных, за Владимира беспокоятся его друзья. У мужчины оказалось много знакомых. Он вырос в детском доме, но люди, с которыми он вырос, рассказывают, что Владимир — добрейшей души человек, со всеми общался и даже спустя много лет не забывал своих «братьев» и «сестер».



— Мы хорошо общались, правда, после того, как у меня появилась семья, стали видеться реже, — рассказал знакомый Владимира Андрей, который был воспитанником в этом же детском доме.

