Дома ждут трое детей: что известно о пропавшем многодетном папе из Рыбинска

В Рыбинске пропал многодетный отец Владимир Андреев. Мужчине 29 лет, у него есть семья: жена и трое детишек — дочь и два сына.
Помимо родных, за Владимира беспокоятся его друзья. У мужчины оказалось много знакомых. Он вырос в детском доме, но люди, с которыми он вырос, рассказывают, что Владимир — добрейшей души человек, со всеми общался и даже спустя много лет не забывал своих «братьев» и «сестер».
— Мы хорошо общались, правда, после того, как у меня появилась семья, стали видеться реже, — рассказал знакомый Владимира Андрей, который был воспитанником в этом же детском доме.
— Мы очень переживаем и надеемся на лучшее, — не теряя надежды, рассказал еще один товарищ Владимира Василий.
Владимира Андреева очень ждет его семья. Супруга в отчаянии.
- Все уже проискали,нет его... - сокрушается жена Владимира.
Рост мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и зелёные глаза. Он вышел из дома в куртке чёрного цвета с серыми рукавами, чёрных брюках, чёрных кроссовках, чёрной шапке с белой надписью.
Из особых примет: татуировка на шее в виде абстракции.
Если вы видели Владимира, сообщите по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.