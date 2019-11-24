«Он бы не ушёл, не предупредив»: в Рыбинске пропал многодетный отец

Знакомые говорят, что Владимир никогда не уходил из дома

Владимир Андреев вышел 12 ноября, во вторник, из дома в Рыбинске и пропал. Уже почти две недели он не выходил на связь. От знакомых Владимира известно, что дома 29-летнего мужчину ждут трое детей, дочка и двое сыновей.



— Он добрый парень, позитивный, мухи не обидит, — рассказал знакомый Владимира Илья. — Он не ушел бы так надолго, никого не предупредив.



Владимира Андреева очень ждет его семья. Рост мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и зелёные глаза. Он вышел из дома в куртке чёрного цвета с серыми рукавами, чёрных брюках, чёрных кроссовках, чёрной шапке с белой надписью.

