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«Он бы не ушёл, не предупредив»: в Рыбинске пропал многодетный отец

Владимира Андреева из Ярославской области дома ждут трое малышей

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Знакомые говорят, что Владимир никогда не уходил из дома

Знакомые говорят, что Владимир никогда не уходил из дома

Владимир Андреев вышел 12 ноября, во вторник, из дома в Рыбинске и пропал. Уже почти две недели он не выходил на связь. От знакомых Владимира известно, что дома 29-летнего мужчину ждут трое детей, дочка и двое сыновей.

— Он добрый парень, позитивный, мухи не обидит, — рассказал знакомый Владимира Илья. — Он не ушел бы так надолго, никого не предупредив.

Владимира Андреева очень ждет его семья. Рост мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и зелёные глаза. Он вышел из дома в куртке чёрного цвета с серыми рукавами, чёрных брюках, чёрных кроссовках, чёрной шапке с белой надписью.

Из особых примет: татуировка на шее в виде абстракции.

Если вы видели Владимира, сообщите по телефону: 8 (800) 700–54–52 или 112.

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пропал мужчинамногодетный отецРыбинск

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
24 ноя 2019 в 13:17

Он наверно просто устал . И хочет побыть один . Ведь по виду порядочный молодой человек . Отдохнёт и вернётся .

Гость
24 ноя 2019 в 15:18

Чисто голливудский сценарий фильма. Вышел за сигаретами 15 лет назад и домой не вернулся.

24 ноя 2019 в 13:15

Надеюсь, что найдется. А так, походу, у мужика чаша терпения переполнилась. Мнение мужиков тоже надо учитывать. А только кругом #яжемать.