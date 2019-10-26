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10 вещей, которые нужно сделать, если вы первыми оказались на месте аварии, пожара, катастрофы

Советы психолога МЧС по Ярославской области

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Ваша задача — поддержать пострадавших до приезда специалистов

Ваша задача — поддержать пострадавших до приезда специалистов

Конечно, не дай бог, но все же… Каждый день в мире происходят ДТП, пожары и другие происшествия. И при этом сотни людей становятся свидетелями трагедий. Что делать, если вы невольно оказались на месте ЧП раньше всех служб и на ваших глазах люди рыдают, зовут на помощь или просто впадают в ступор. Мы сейчас не говорим о физической помощи, которую могут оказать далеко не все. А вот морально поддержать ошарашенных людей в те 10–15 минут, пока на место не прибудут врачи и спасатели, способны многие. Специалисты называют эти действия допсихологической помощью. Но с какими словами подойти к участнику происшествия, пребывающему в шоке от произошедшего или даже потерявшему близкого? Советы от старшего инспектора-психолога главного управления МЧС России по Ярославской области Александры Щаповой:

1. Прежде чем оказывать какую-либо помощь, необходимо сделать все возможное для обеспечения собственной безопасности. Ваша безопасность должна быть максимальной при имеющихся условиях. Помните, что люди, попавшие в ЧС, часто некритичны к своим действиям, а их поведение может быть опасным.

2. Оказывать допсихологическую помощь при острых стрессовых реакциях нужно только в том случае, если вы чувствуете, что обладаете необходимыми ресурсами для ее оказания и понимаете, что в случае отсутствия помощи возрастает риск возникновения негативных последствий для самого человека и для окружающих. Основной принцип оказания допсихологической помощи — «не навреди». Сможете ли сейчас взять на себя чужие переживания? Если не готовы — не надо этого делать и винить себя. Тем, что вы не подойдете, хуже не сделаете. Если уверены, что сами находитесь в безопасности и готовы оказать помощь, подойдите к пострадавшему.

3. Находясь рядом с человеком с острой стрессовой реакцией, не теряйте самообладания. Будьте готовы к тому, что вы можете столкнуться с различными эмоциональными реакциями и поступками. Они могут быстро сменять друг друга, а некоторые слова и действия могут быть направлены на вас. Самое главное в этих случаях — сохранять спокойствие.

4. При острой стрессовой реакции пострадавшие могут не заметить, не осознавать, что ранены. Если вы видите, что на месте ЧП кто-то травмирован, спросите, нуждается ли он в медицинской помощи. Скажите, что скоро приедут медики и осмотрят его.

5. Общайтесь с пострадавшими максимально корректно. Лучше короткими фразами, чтобы до сознания человека дошло то, что вы говорите, и чтобы он начал возвращаться в реальность. Расхожие фразы «Как вы себя чувствуете?» и «Чем я могу вам помочь?», которые сразу приходят на ум, могут не сработать. Вы можете услышать в ответ: «Вы что сами не видите, что все плохо», «Чем вы мне сейчас поможете?» Поэтому лучше задавать более конкретные вопросы: «Вы ранены?», «Что у вас болит?», «Вы вызвали скорую помощь?», «Куда вы ехали?», «С кем вы ехали?», «Что я могу сейчас для вас сделать?», «Хотите воды?» Уточните, принимает ли человек лекарства, есть ли они у него с собой.

6. Предложите человеку позвонить его родным. Это тоже немного приведет человека в чувства — ему нужно будет вспомнить, кому он может позвонить, номер родственника. Если у человека трясутся руки, вы можете сами набрать цифры. Несколько раз уточните, правильно ли вы набрали номер и подержите телефон у его уха. Будьте готовы к тому, что когда человек будет рассказывать по телефону о происшествии, у него будут рыдания, эмоции. Напомните пострадавшему, чтобы он сказал родным, где находится.

7. В какой-то из моментов человек может начать делиться своими переживаниями. Ваша задача — просто выслушать, чтобы он почувствовал, что он не один. Можно сказать: «Я рядом, я слушаю вас». В экстренной ситуации люди, чувствуя желание помочь, идут на контакт даже с незнакомыми людьми. Но стоит быть готовым к тому, что человек не готов к этому. Тогда не навязывайтесь, отойдите и просто со стороны посматривайте за ним. 

8. Можно предложить человеку вместе подойти к другому участнику аварии. Люди часто готовы заботиться о других. И если человек согласится подойти, например, к кому-то, кто плачет, им будет легче вдвоем пережить горе.

9. Если кто-то погиб, близкий человек может броситься к нему и попытаться реанимировать. Это его право. Оттаскивать человека не надо. Но если вы понимаете, что смерть наступила, можно предложить накрыть тело. Не ждите, что человек сразу смирится с потерей. Будьте готовы к тому, что через несколько минут ему может показаться, что погибший задышал. Не запрещайте ему подходить к нему снова.

10. Как только появляется такая возможность, необходимо передать пострадавшего специалистам: медикам, психологам.

Также читайте интервью с Александрой Щаповой о работе психологов МЧС.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    26 окт 2019 в 10:10

    А еще, надо дать человеку какое-либо задание, дело, занятие, если не травмирован: поднести, передвинуть, переложить.... Ну, в общем, перенаправить психологическую энергию в физическую. Помогает!