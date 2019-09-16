«Ехала к маме»: в страшном ДТП с автобусом в Ярославской области погибла молодая женщина

Анна была ещё так молода...
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, Анна Хорева / Vk.com
В семье Анны Хоревой из деревни Стогинское в Гаврилов-Ямском районе — горе. Анна погибла в страшном ДТП в Ярославской области.
— Она ехала домой, в Стогинское, — рассказали знакомые девушки.
На месте аварии мама не была, но и без того женщине очень плохо — первую ночь убитая горем мать не спала.
Анна была еще так молода — всего 31 год, жизнь только начиналась, девушка даже не успела еще обзавестись детьми.
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей.
ДТП произошло у села Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли восемь человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 пострадали. Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию.
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