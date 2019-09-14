Опубликован уточнённый список пострадавших и погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области

Появился список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области. Изначально его опубликовал канал РЕН-ТВ. Мы уточнили список — в изначальном были неточности по годам рождения и фамилиям.

Публикуем уточнённый список:



Пострадавшие:

1. Валентина Дюдюкина, 1948 г. р.

2. Сергей Ковалев, 1987 г. р.

3. Денис Егерев, 1999 г. р.

4. Иван Королев, 1996 г. р.

5. Александр Бокусов, 1974 г. р.

6. Евгений Карпов, 1967 г. р.

7. Ирина Ивонтьева

8. Артем, 7 лет

9. Галина Опарина, 1958 г. р.

10. Анна Михайлова, 1976 г. р.

11. Людмила Сальникова, 1943 г. р.

12. Ольга Степичева, 1960 г. р.

13. Анатолий Косюк, 1949 г. р.

14. Альбина Коновалова, 1953 г. р.

15. Дарья Смирнова, 1981 г. р.

16. Любовь Печурина, 1974 г. р.

17.Татьяна Владимирская, 1978 г. р.

18. Лариса Зотова, 1978 г. р.

19. Олег Лапшин, 1979 г. р.

20. Надежда Сигова, 1957 г. р.

21. Вадим Сигов, 1958 г. р.

22. Елена Богородицкая, 1950 г. р.

23. Татьяна Михайлова, 1953 г. р.

24. Валентина Новожилова, 1944 г. р.

25.Нина Шурупова, 1967 г. р.

26. Сергей Черноусов, 1953 г. р.



Список дополняется.



Погибшие:

1. Пайков С.Н., 1960 г. р.

2. Калишь А.Г., 1961 г. р.

3. Анна Хорева, 1988 г. р.

4. Наталья Догадкина, 1968 г. р.

5. Наталья Хрулева, 1951 г. р.



Список дополняется.

