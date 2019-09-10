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Пожар в школе

Из горящей в Ярославле школы эвакуирован 541 человек: первые данные от МЧС

Свидетельства очевидцев с места ЧП и первые данные МЧС

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Уже есть несколько версий, из-за чего произошёл пожар в школе

Фото: Оксана Лазарева, «Яндекс.Панорамы»

От очевидцев поступила первая информация о пожаре в ярославской школе № 29. Люди сообщают, что всех детей и сотрудников учебного заведения вывели на улицу.

— Горит класс начальной школы, — сообщают читатели 76.RU с места ЧП. — Дым валит из окон. Приехали пожарные.

Появились первые данные от спасателей. По информации на данную минуту, из людей никто не пострадал.

— Пожар случился в одном из помещений трёхэтажного кирпичного здания школы, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Были эвакуированы 501 ученик школы и 40 сотрудников. На данный момент пожар уже ликвидирован.

Видео: Оксана Лазарева

Уже есть две версии случившегося. По одной из них — загорелся провод от компьютера, по другой — пожар случился в шкафу-сушилке. Подробности происшествия предстоит выяснить специалистам Госпожнадзора.

В прошлом году в Ярославской области в другой школе вспыхнул пожар. Школа была старая, даже старинная — 1905 года постройки, деревянное строение вспыхнуло как спичка. Спасти строение не удалось. Мы уже писали, что было дальше.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    10 сен 2019 в 16:32

    Кто то из учеников закурил.

    Апцт
    10 сен 2019 в 15:18

    Маскали подожгли,будут новый тц строить