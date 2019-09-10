Из горящей в Ярославле школы эвакуирован 541 человек: первые данные от МЧС

Уже есть несколько версий, из-за чего произошёл пожар в школе
Фото: Оксана Лазарева, «Яндекс.Панорамы»
От очевидцев поступила первая информация о пожаре в ярославской школе № 29. Люди сообщают, что всех детей и сотрудников учебного заведения вывели на улицу.
— Горит класс начальной школы, — сообщают читатели 76.RU с места ЧП. — Дым валит из окон. Приехали пожарные.
Появились первые данные от спасателей. По информации на данную минуту, из людей никто не пострадал.
— Пожар случился в одном из помещений трёхэтажного кирпичного здания школы, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Были эвакуированы 501 ученик школы и 40 сотрудников. На данный момент пожар уже ликвидирован.
Видео: Оксана Лазарева
Уже есть две версии случившегося. По одной из них — загорелся провод от компьютера, по другой — пожар случился в шкафу-сушилке. Подробности происшествия предстоит выяснить специалистам Госпожнадзора.
В прошлом году в Ярославской области в другой школе вспыхнул пожар. Школа была старая, даже старинная — 1905 года постройки, деревянное строение вспыхнуло как спичка. Спасти строение не удалось. Мы уже писали, что было дальше.