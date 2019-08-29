Наложили восемь швов: в Ярославле собака вцепилась в голову двухлетней девочке

Бабушка проговорилась: внучка дёргала собаку за хвост
Фото: Анна Лурье
В Ярославле двухлетней девочке на лицо наложили восемь швов после того, как на неё напала собака породы спаниель. Собака набросилась на ребёнка на улице, вцепилась в голову и поцарапала лицо.
Малышка вместе с мамой и младшей сестрой пошла провожать бабушку на остановку. Навстречу им попался спаниель, который гуляет один, без хозяйки. Что произошло за секунду до нападения собаки, пока непонятно. Мама девочки сказала, что спаниель набросился ни с того, ни с сего. А вот бабушка проговорилась:
— Внучка собаку за хвост прихватила.
— Дочку положили в больницу. У меня ещё есть младший ребёнок, его тоже забрали, чтобы обследовать. Сегодня вечером заберу их домой, — рассказала 76.RU мама детей Наталия.
Покусанной девочке, по словам родственников, наложили восемь швов.
Наталия написала заявление в полицию. Оттуда дело передали в Следственный комитет.
— По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Это уже не первый случай агрессивного поведения собаки. Ранее мы писали о том, что алабай растерзал маленькую собачку прямо на глазах у её маленькой хозяйки.