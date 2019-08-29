Наложили восемь швов: в Ярославле собака вцепилась в голову двухлетней девочке

В Ярославле двухлетней девочке на лицо наложили восемь швов после того, как на неё напала собака породы спаниель. Собака набросилась на ребёнка на улице, вцепилась в голову и поцарапала лицо.

Малышка вместе с мамой и младшей сестрой пошла провожать бабушку на остановку. Навстречу им попался спаниель, который гуляет один, без хозяйки. Что произошло за секунду до нападения собаки, пока непонятно. Мама девочки сказала, что спаниель набросился ни с того, ни с сего. А вот бабушка проговорилась:

— Внучка собаку за хвост прихватила.