Четыре машины столкнулись на перекрёстке у НПЗ

Внедорожник вытолкнул «Ладу» на разделительную полосу
Фото: читатель 76.RU
Сегодня днём на выезде из Ярославля по трассе М-8 на перекрёстке у НПЗ столкнулись сразу четыре машины. Обстоятельства ДТП ещё выясняются. Два автомобиля — белый внедорожник и «Лада» не поделили левую полосу. Ещё две легковушки — малиновая «Киа» и чёрный седан столкнулись мордами прямо на перекрёстке. «Киа» с перекрёстка вывозили на эвакуаторе.
— Из-за аварии образовался небольшой затор. Пострадавших я не увидела, — рассказала видеокорреспондент 76.RU Елена Вахрушева.
Также в Ярославле ищут свидетелей аварии на юго-западной окружной дороге у поворота на кладбище Чурилково, которая случилась 3 августа.