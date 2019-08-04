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Четыре машины столкнулись на перекрёстке у НПЗ

Подробности аварии на выезде из Ярославля

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Внедорожник вытолкнул «Ладу» на разделительную полосу

Фото: читатель 76.RU

Сегодня днём на выезде из Ярославля по трассе М-8 на перекрёстке у НПЗ столкнулись сразу четыре машины. Обстоятельства ДТП ещё выясняются. Два автомобиля — белый внедорожник и «Лада» не поделили левую полосу. Ещё две легковушки — малиновая «Киа» и чёрный седан столкнулись мордами прямо на перекрёстке. «Киа» с перекрёстка вывозили на эвакуаторе. 

ГИБДД были на месте в 14 часов дня

ГИБДД были на месте в 14 часов дня

— Из-за аварии образовался небольшой затор. Пострадавших я не увидела, — рассказала видеокорреспондент 76.RU Елена Вахрушева. 

Также в Ярославле ищут свидетелей аварии на юго-западной окружной дороге у поворота на кладбище Чурилково, которая случилась 3 августа. 

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