Четыре машины столкнулись на перекрёстке у НПЗ

Сегодня днём на выезде из Ярославля по трассе М-8 на перекрёстке у НПЗ столкнулись сразу четыре машины. Обстоятельства ДТП ещё выясняются. Два автомобиля — белый внедорожник и «Лада» не поделили левую полосу. Ещё две легковушки — малиновая «Киа» и чёрный седан столкнулись мордами прямо на перекрёстке. «Киа» с перекрёстка вывозили на эвакуаторе.