Оторвало колесо: в Ярославле ищут свидетелей ДТП у поворота на кладбище

В Ярославле пытаются найти свидетелей и запись ДТП, в которую попала машина начинающего водителя. Всё произошло на юго-западной окружной дороге 3 августа около 14 часов дня у поворота в сторону Чурилковского кладбища. Машину «Пежо» вынесло с дороги на обочину. У легковушки большая вмятина на левой стороне и оторвано колесо.

— Ребята, нужна помощь, проезжал ли кто мимо с видеорегистратором? На чурилковском перекрёстке, — написал Алексей Норский.

