4 августа воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
usd 64.64
eur 71.71
  • 2 августа 2019

    Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Подробнее
    8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 64.64
eur 71.71

Все новости

Все новости
Происшествия

Оторвало колесо: в Ярославле ищут свидетелей ДТП у поворота на кладбище

В аварию попала машина с наклейкой «начинающий водитель»

Поделиться

876
Обсудить

Машину начинающего водителя вынесло с дороги 

Фото: Алексей Норский, первый ярославский автопортал /  Vk.com 

В Ярославле пытаются найти свидетелей и запись ДТП, в которую попала машина начинающего водителя. Всё произошло на юго-западной окружной дороге 3 августа около 14 часов дня у поворота в сторону Чурилковского кладбища. Машину «Пежо» вынесло с дороги на обочину. У легковушки большая вмятина на левой стороне и оторвано колесо. 

— Ребята, нужна помощь, проезжал ли кто мимо с видеорегистратором? На чурилковском перекрёстке, — написал Алексей Норский. 

В самой аварии обошлось без пострадавших&nbsp;

В самой аварии обошлось без пострадавших 

Если вы стали свидетелем ДТП, расскажите об этом нам на 76@rugion.ru.

Ещё одна серьёзная авария, где машина перевернулась на Пятёрке в этот день, попала на камеры.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтпищут свидетелей

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!