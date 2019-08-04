Оторвало колесо: в Ярославле ищут свидетелей ДТП у поворота на кладбище

Машину начинающего водителя вынесло с дороги
Фото: Алексей Норский, первый ярославский автопортал / Vk.com
В Ярославле пытаются найти свидетелей и запись ДТП, в которую попала машина начинающего водителя. Всё произошло на юго-западной окружной дороге 3 августа около 14 часов дня у поворота в сторону Чурилковского кладбища. Машину «Пежо» вынесло с дороги на обочину. У легковушки большая вмятина на левой стороне и оторвано колесо.
— Ребята, нужна помощь, проезжал ли кто мимо с видеорегистратором? На чурилковском перекрёстке, — написал Алексей Норский.
Если вы стали свидетелем ДТП, расскажите об этом нам на 76@rugion.ru.
Ещё одна серьёзная авария, где машина перевернулась на Пятёрке в этот день, попала на камеры.