27 июля суббота
СЕЙЧАС +25°С
usd 63.13
eur 70.31
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославской области восьмилетняя девочка пошла ночевать к незнакомцу, поругавшись с родителями

Ребёнка искали полиция и волонтёры

Поделиться

2 930
3 Обсудить

Мама забрала девочку домой

Фото: «ЯрСпас»

Весь Углич стоял на ушах после пропажи восьмилетней девочки. Ребёнок поругался с родителями и сбежал. Целый день родственники ждали девочку дома, а когда она не пришла, позвонили в полицию и обратились в «ЯрСпас».

— Звонок на нашу горячую линию поступил сегодня ночью в 01:30. В ночи срываются два экипажа, кто не спит. В 03:30, получив задачи от оперов, начинаем работу. До открытия первых магазинов патрулируем улицы, отрабатываем заброшенные здания. Затем — опрос, информирование, камеры. В 07:30 начинают поступать свидетельские. Девочку видели в центре, гуляла в парке. Полиция работает по камерам. Наши экипажи продолжают патрулирование и опрос вместе с родителями девочки. Около 10 часов приходит информация — найдена, жива! — рассказывают волонтёры «ЯрСпаса».

Оказывается, девочка попросилась переночевать к незнакомому человеку, нафантазировав, что сама она из деревни и из дома ее выгнали. Добрый человек ребенку поверил, привел к себе, накормил. А утром выяснилась правда.

Сегодня утром мама приехала за дочкой и забрала её домой.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пропал ребёнок

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

гость
27 июл 2019 в 14:34

В полицию надо было вести,а не домой.А то потом посадят,как владельца "Меда". Детки то сейчас ,поголовно,развращённые вседозволенностью.Жизнь себе портить ,из-за них- глупо. Не одобряю его поступок.

Гость
27 июл 2019 в 16:33

Согласен с Гостем большой риск... потом не отмажешься

ольга
27 июл 2019 в 15:12

огромное спасибо этому человеку пошел бы с ней в полицию возможно убежала бы