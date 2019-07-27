В Ярославской области восьмилетняя девочка пошла ночевать к незнакомцу, поругавшись с родителями

Весь Углич стоял на ушах после пропажи восьмилетней девочки. Ребёнок поругался с родителями и сбежал. Целый день родственники ждали девочку дома, а когда она не пришла, позвонили в полицию и обратились в «ЯрСпас».



— Звонок на нашу горячую линию поступил сегодня ночью в 01:30. В ночи срываются два экипажа, кто не спит. В 03:30, получив задачи от оперов, начинаем работу. До открытия первых магазинов патрулируем улицы, отрабатываем заброшенные здания. Затем — опрос, информирование, камеры. В 07:30 начинают поступать свидетельские. Девочку видели в центре, гуляла в парке. Полиция работает по камерам. Наши экипажи продолжают патрулирование и опрос вместе с родителями девочки. Около 10 часов приходит информация — найдена, жива! — рассказывают волонтёры «ЯрСпаса».

