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«Выкидывали людей на ходу?» Что происходило на закрутившемся обратно колесе обозрения. Видео

Администрация аттракциона в Ярославле опубликовала запись с камер

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Кадр с того места, где пассажиры садятся и выходят из кабинок

Фото: Колесо Обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле

В Ярославле владельцы колеса обозрения опубликовали видео того, что происходило на аттракционе, когда случилась нештатная ситуация — колесо закрутилось в обратную сторону.

На записи с камер наблюдения видно, что колесо медленно крутилось по часовой стрелке. В какой-то момент остановилось и закрутилось против часовой. Прием видно, что с большей, чем было, скоростью.

Сотрудники аттракциона бросились все исправлять, и через несколько мгновений колесо вновь заработало в прежнем режиме, а люди стали выходить из кабинок. Некоторые обнимались, уже стоя на земле.

— Предлагаем ознакомиться с видеоматериалами, позволяющими достоверно увидеть процесс высадки супруги «очевидца», на основании поста которого в настоящее время на колесе обозрения «Золотое кольцо» проводится проверка органами инспекции административно-технического надзора Ярославской области, — написали администраторы паблика аттракциона. — «Выкидывали ли прямо на ходу по одному человеку?» Нет! «Потеряла ли сознание супруга «очевидца»?» Нет! (супруга «очевидца» отмечена стрелкой). В настоящий момент колесо обозрения полностью исправно, проведены дополнительные технические проверки. Мы еще раз приносим самые искренние извинения всем тем нашим посетителям, которые не смогли в среду вечером и четверг днём совершить катание на нашем аттракционе, и особенно тем, кто, возможно, испытал неприятные чувства в момент остановки аттракциона.

История на колесе обозрения в Ярославле произошла 17 июля — аттракцион вдруг закрутился в обратную сторону. В соцсетях появилась информация от одного из прокатившихся на аттракционе — мужчина рассказал, что с его женой, сидевшей в кабинке, после произошедшего случилась истерика. Дело дошло до административно-технического надзора Ярославской области. Ведомство назначило проверку.

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КОММЕНТАРИИ (1)

миронов
20 июл 2019 в 12:24

вот вам не чем заняться ходите на всякие колеса! как будто кроме этого нет не каких мест в городе. туристам, гостям и просто всем предлагаю посетить полигон скоково с москоским г... а так же после этого купания в р.норе. это все незабываемо.