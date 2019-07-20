«Выкидывали людей на ходу?» Что происходило на закрутившемся обратно колесе обозрения. Видео

В Ярославле владельцы колеса обозрения опубликовали видео того, что происходило на аттракционе, когда случилась нештатная ситуация — колесо закрутилось в обратную сторону.

На записи с камер наблюдения видно, что колесо медленно крутилось по часовой стрелке. В какой-то момент остановилось и закрутилось против часовой. Прием видно, что с большей, чем было, скоростью.

Сотрудники аттракциона бросились все исправлять, и через несколько мгновений колесо вновь заработало в прежнем режиме, а люди стали выходить из кабинок. Некоторые обнимались, уже стоя на земле.