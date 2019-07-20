«Выкидывали людей на ходу?» Что происходило на закрутившемся обратно колесе обозрения. Видео

Кадр с того места, где пассажиры садятся и выходят из кабинок
В Ярославле владельцы колеса обозрения опубликовали видео того, что происходило на аттракционе, когда случилась нештатная ситуация — колесо закрутилось в обратную сторону.
На записи с камер наблюдения видно, что колесо медленно крутилось по часовой стрелке. В какой-то момент остановилось и закрутилось против часовой. Прием видно, что с большей, чем было, скоростью.
Сотрудники аттракциона бросились все исправлять, и через несколько мгновений колесо вновь заработало в прежнем режиме, а люди стали выходить из кабинок. Некоторые обнимались, уже стоя на земле.
— Предлагаем ознакомиться с видеоматериалами, позволяющими достоверно увидеть процесс высадки супруги «очевидца», на основании поста которого в настоящее время на колесе обозрения «Золотое кольцо» проводится проверка органами инспекции административно-технического надзора Ярославской области, — написали администраторы паблика аттракциона. — «Выкидывали ли прямо на ходу по одному человеку?» Нет! «Потеряла ли сознание супруга «очевидца»?» Нет! (супруга «очевидца» отмечена стрелкой). В настоящий момент колесо обозрения полностью исправно, проведены дополнительные технические проверки. Мы еще раз приносим самые искренние извинения всем тем нашим посетителям, которые не смогли в среду вечером и четверг днём совершить катание на нашем аттракционе, и особенно тем, кто, возможно, испытал неприятные чувства в момент остановки аттракциона.
История на колесе обозрения в Ярославле произошла 17 июля — аттракцион вдруг закрутился в обратную сторону. В соцсетях появилась информация от одного из прокатившихся на аттракционе — мужчина рассказал, что с его женой, сидевшей в кабинке, после произошедшего случилась истерика. Дело дошло до административно-технического надзора Ярославской области. Ведомство назначило проверку.