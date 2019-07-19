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ЧП на колесе обозрения

Назвали предварительные причины ЧП на колесе обозрения. Началось расследование

Аттракцион в Ярославле приостановит свою работу

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Во время дождя колесо на повышенной скорости начало крутиться в обратную сторону 

Фото: Александра Савельева 

После ЧП на 65-метровом колесе обозрения, когда оно затрещало и резко покатилось в обратную сторону, на аттракционе проведут проверку. Расследование начал административно-технический надзор Ярославской области. На время расследования владельцам колеса обозрения рекомендовали остановить работу аттракциона. 

— По предварительным данным, при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности, — сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. — Все обстоятельства дела будут установлены в ходе административного расследования. Сегодня наши инспекторы проводят выездную проверку.

Уже начали допрашивать операторов и технический персонал аттракциона, проверяют все документы, относящиеся к технической эксплуатации колеса, информацию об обучении сотрудников. 

В адрес владельцев колеса внесли предостережение о недопустимости нарушений правил технической безопасности. Технадзор также ищет свидетелей произошедшего.

Если вы оказались в тот вечер на колесе обозрения (17 июля), расскажите об этом нам: присылайте фото, видео и вашу историю на 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
19 июл 2019 в 14:00

"Покатилось"? Ну и как? Укатилось далеко?