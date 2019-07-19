Назвали предварительные причины ЧП на колесе обозрения. Началось расследование

После ЧП на 65-метровом колесе обозрения, когда оно затрещало и резко покатилось в обратную сторону, на аттракционе проведут проверку. Расследование начал административно-технический надзор Ярославской области. На время расследования владельцам колеса обозрения рекомендовали остановить работу аттракциона.

— По предварительным данным, при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности, — сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. — Все обстоятельства дела будут установлены в ходе административного расследования. Сегодня наши инспекторы проводят выездную проверку.