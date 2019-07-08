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Происшествия

«Подруга не успела её поймать»: подробности трагической гибели 15-летней школьницы из Рыбинска

Девочка упала с крыши 14-этажного дома

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Подросток упала с высоты 14-го этажа 

Фото: «Яндекс.Карты» 

Стали известны подробности трагической гибели 15-летней школьницы из Рыбинска. Катя (имя изменено. — Прим. ред.) выпала с крыши 14-этажного дома и разбилась. Трагедия произошла в доме № 41 по улице Плеханова. 

Знакомая погибшей школьницы рассказала, что трагедия случилась вчера после шести часов вечера. Перед этим Катя была весела, вела себя как обычно.

— Они за час, когда я ушла домой, успели напиться, — пишет знакомая.

Школьница рассказала, что Катя не первый раз забиралась на крышу этого дома.

— Я знаю, что в тот вечер на крышу поднимался её парень. Он говорил, чтоб она спустилась, но она его отталкивала и посылала. Он говорит, что она его оттолкнула и послала. Он ушёл. Знаю, что подруга, с которой она гуляла, видела, как Катя упала. Она не успела её поймать, — рассказывает знакомая.

Трагедия произошла на улице Плеханова

Трагедия произошла на улице Плеханова

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. После расследования будет оглашена официальная версия произошедшего.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
8 июл 2019 в 13:44

Один раз написали..и достаточно, чего смаковать трагедию..