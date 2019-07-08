«Подруга не успела её поймать»: подробности трагической гибели 15-летней школьницы из Рыбинска

Стали известны подробности трагической гибели 15-летней школьницы из Рыбинска. Катя (имя изменено. — Прим. ред.) выпала с крыши 14-этажного дома и разбилась. Трагедия произошла в доме № 41 по улице Плеханова.



Знакомая погибшей школьницы рассказала, что трагедия случилась вчера после шести часов вечера. Перед этим Катя была весела, вела себя как обычно.



— Они за час, когда я ушла домой, успели напиться, — пишет знакомая.



Школьница рассказала, что Катя не первый раз забиралась на крышу этого дома.

