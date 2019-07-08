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Происшествия

Выпала с высоты 14-го этажа: в Рыбинске насмерть разбилась школьница

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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ЧП случилось в Рыбинске на улице Плеханова

Фото: Александра Савельева

В эти выходные в Рыбинске случилась трагедия. С 14-этажного жилого дома упала 15-летняя девочка. Школьница погибла на месте.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Следователи будут выяснять все версии случившегося. В социальных сетях люди обсуждают происшествие. Некоторые пишут, что накануне школьница поссорилась с молодым человеком.

— По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Детали не разглашаются в интересах следствия, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

Недавно в Ярославле выпала из окна женщина. Она погибла в реанимации.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Мария
8 июл 2019 в 14:17

Она "погибла" в реанимации)))) может быть скончалась?

Гость
8 июл 2019 в 13:03

Слабая нынче молодеж пошла. чуть что сразу убиваются.
соболезнования родным.