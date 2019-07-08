Выпала с высоты 14-го этажа: в Рыбинске насмерть разбилась школьница

В эти выходные в Рыбинске случилась трагедия. С 14-этажного жилого дома упала 15-летняя девочка. Школьница погибла на месте.



Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Следователи будут выяснять все версии случившегося. В социальных сетях люди обсуждают происшествие. Некоторые пишут, что накануне школьница поссорилась с молодым человеком.



— По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Детали не разглашаются в интересах следствия, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

