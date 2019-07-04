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Пропала мама двоих детей
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Её видели в разных местах: к поиску пропавшей мамы двоих детей подключилась полиция

Жительница Ярославской области больше двух недель не выходит на связь с родственниками

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Женщина позвонила мужу и сказала, что находится в гостях

Фото: Ok.ru

К поиску пропавшей в Рыбинске 37-летней Натальи Цветковой подключилась полиция.

Напомним, женщина ушла из дома 16 июня. С тех пор её никто не видел. Как оказалось, Наталья даже не взяла с собой телефон. Друзья женщины предполагают, что она не собиралась надолго уходить из квартиры.

Спустя некоторое время после исчезновения Наталья позвонила мужу, сказала, что находится в гостях, и попросила денег в долг. После этого ни друзья, ни родственники о ней ничего не слышали.

— После 16 июня её видели в разных местах в Рыбинске. Мужчину, с которым она проводила время, разыскали. Вероятнее всего, с Натальей всё хорошо. Она просто где-то отдыхает, — сообщил источник 76.RU.

При всём при этом дома Наталью ждут две дочки, одной из которых всего лишь год. Родные вынуждены были обратиться за помощью в полицию и к волонтёрам.

— Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Натальи Цветковой, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Рост Натальи — 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза серо-голубые. Была одета в голубую футболку, бирюзовую юбку и, предположительно, белые тапки. У женщины есть особая примета: татуировка на правом плече. Если вам что-либо известно о Наталье, просьба позвонить по телефону: 8 800 700-54-52.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
4 июл 2019 в 19:02

Секта ? Что тётки бросают телефоны и бегут от родных малолетних детей,как чёрт от ладана ? А потом находят в кустах ,мёртвых,изрезано-истыканных, но одетых в неповреждённую одежду ? Так ? Изрезано-истыканных- ритуал секты ? "Весело" живут в Ярославской области.

Гость
4 июл 2019 в 18:43

Давно с теплотрасс новостей не было и нате!