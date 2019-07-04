Её видели в разных местах: к поиску пропавшей мамы двоих детей подключилась полиция

К поиску пропавшей в Рыбинске 37-летней Натальи Цветковой подключилась полиция.

Напомним, женщина ушла из дома 16 июня. С тех пор её никто не видел. Как оказалось, Наталья даже не взяла с собой телефон. Друзья женщины предполагают, что она не собиралась надолго уходить из квартиры.

Спустя некоторое время после исчезновения Наталья позвонила мужу, сказала, что находится в гостях, и попросила денег в долг. После этого ни друзья, ни родственники о ней ничего не слышали.

— После 16 июня её видели в разных местах в Рыбинске. Мужчину, с которым она проводила время, разыскали. Вероятнее всего, с Натальей всё хорошо. Она просто где-то отдыхает, — сообщил источник 76.RU.