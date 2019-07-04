Её видели в разных местах: к поиску пропавшей мамы двоих детей подключилась полиция

Женщина позвонила мужу и сказала, что находится в гостях
Фото: Ok.ru
К поиску пропавшей в Рыбинске 37-летней Натальи Цветковой подключилась полиция.
Напомним, женщина ушла из дома 16 июня. С тех пор её никто не видел. Как оказалось, Наталья даже не взяла с собой телефон. Друзья женщины предполагают, что она не собиралась надолго уходить из квартиры.
Спустя некоторое время после исчезновения Наталья позвонила мужу, сказала, что находится в гостях, и попросила денег в долг. После этого ни друзья, ни родственники о ней ничего не слышали.
— После 16 июня её видели в разных местах в Рыбинске. Мужчину, с которым она проводила время, разыскали. Вероятнее всего, с Натальей всё хорошо. Она просто где-то отдыхает, — сообщил источник 76.RU.
При всём при этом дома Наталью ждут две дочки, одной из которых всего лишь год. Родные вынуждены были обратиться за помощью в полицию и к волонтёрам.
— Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Натальи Цветковой, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Рост Натальи — 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза серо-голубые. Была одета в голубую футболку, бирюзовую юбку и, предположительно, белые тапки. У женщины есть особая примета: татуировка на правом плече. Если вам что-либо известно о Наталье, просьба позвонить по телефону: 8 800 700-54-52.