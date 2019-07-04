4 июля четверг
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.50
eur 71.60
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.50
eur 71.60

Все новости

Все новости
Происшествия

Нёсся по встречке и вылетел на тротуар: подробности двух серьёзных ДТП в Заволжском районе

В авариях в Ярославле пострадали люди

Поделиться

3 799
1 Обсудить

ДТП на проспекте Авиаторов

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Сразу два серьезных ДТП случилось вчера в Заволжском районе. Около восьми часов вечера на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе столкнулись две легковушки — «Нива-Шевроле» и «Мицубиси-Лансер». От мощного удара вторая иномарка отлетела в сторону тротуара и снесла дорожное ограждение. К счастью, в этот момент на пешеходном переходе не было людей.

— В результате ДТП с травмами доставлен в больницу 28-летний пассажир «Нива-Шевроле», — рассказали в ГИБДД. 

Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения

Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения

Другое ДТП случилось в 22:00 на проспекте Авиаторов у торгового центра «Космос». Там снова столкнулись легковушки — «Мицубиси-Лансер» и «Тойота-Аурис». Оба автомобиля серьёзно пострадали, как и водители. 46-летняя водитель  «Тойоты» и 30-летний водитель «Мицубиси» получили травмы. Момент столкновения записал видеорегистратор соседней машины. На кадрах видно, как водитель «Лансера» едет по проспекту по встречной полосе.

Вчера на трассе в Ярославской области две иномарки столкнулись лоб в лоб. В ГИБДД рассказали подробности аварии с пострадавшими.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

не капли в рот не сантиметра в ....
4 июл 2019 в 10:58

красиво летают алкаши за рулем, жаль только не долго