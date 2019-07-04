Нёсся по встречке и вылетел на тротуар: подробности двух серьёзных ДТП в Заволжском районе

Сразу два серьезных ДТП случилось вчера в Заволжском районе. Около восьми часов вечера на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе столкнулись две легковушки — «Нива-Шевроле» и «Мицубиси-Лансер». От мощного удара вторая иномарка отлетела в сторону тротуара и снесла дорожное ограждение. К счастью, в этот момент на пешеходном переходе не было людей.



— В результате ДТП с травмами доставлен в больницу 28-летний пассажир «Нива-Шевроле», — рассказали в ГИБДД.