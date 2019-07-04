Нёсся по встречке и вылетел на тротуар: подробности двух серьёзных ДТП в Заволжском районе

ДТП на проспекте Авиаторов
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Сразу два серьезных ДТП случилось вчера в Заволжском районе. Около восьми часов вечера на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе столкнулись две легковушки — «Нива-Шевроле» и «Мицубиси-Лансер». От мощного удара вторая иномарка отлетела в сторону тротуара и снесла дорожное ограждение. К счастью, в этот момент на пешеходном переходе не было людей.
— В результате ДТП с травмами доставлен в больницу 28-летний пассажир «Нива-Шевроле», — рассказали в ГИБДД.
Другое ДТП случилось в 22:00 на проспекте Авиаторов у торгового центра «Космос». Там снова столкнулись легковушки — «Мицубиси-Лансер» и «Тойота-Аурис». Оба автомобиля серьёзно пострадали, как и водители. 46-летняя водитель «Тойоты» и 30-летний водитель «Мицубиси» получили травмы. Момент столкновения записал видеорегистратор соседней машины. На кадрах видно, как водитель «Лансера» едет по проспекту по встречной полосе.
Вчера на трассе в Ярославской области две иномарки столкнулись лоб в лоб. В ГИБДД рассказали подробности аварии с пострадавшими.